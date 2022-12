Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

46,35 EUR -1,59% (15.12.2022, 11:37)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

46,31 EUR -1,95% (15.12.2022, 11:24)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (15.12.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BASF: Aussichten sind wenig berauschend - AktienanalyseDem Chemiekonzern BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) machen die steigenden Gaspreise zunehmend zu schaffen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe."Wir müssen wirtschaftliche Entscheidungen treffen, ob wir bestimmte Anlagen bei diesen Preisen laufen lassen können oder nicht", so BASF-Finanzchef Hans-Ulrich Engel im Gespräch mit den Nachrichtenagenturen dpa-AFX und dpa. So habe etwa die BASF-Ammoniakproduktion an den Standorten Antwerpen und Ludwigshafen an zwei der drei Anlagen seit März "über weite Teile des Jahres gestanden". Das benötigte Ammoniak habe BASF zum Teil auf dem Weltmarkt billiger zugekauft, als es das Unternehmen hätte selbst produzieren können. "Den Sommer über ging das ganz gut", so Engel."Wir müssen schauen, wo es betriebswirtschaftlich Sinn ergibt zu produzieren. Wo der Markt nicht bereit ist, die entsprechenden Preise zu zahlen, bleibt uns nichts anderes übrig, als die Produktion zurückzunehmen." Gleichzeitig habe der Manager die Aktionäre darauf eingestimmt, dass die gestiegenen Energiepreise künftig wohl noch deutlicher in der Bilanz zu sehen sein würden. Im ersten Halbjahr habe man die Kosten aufgrund starker Nachfrage zum größten Teil noch weitergeben können, so Engel. Seit Mitte Juli sei die Nachfrage aber schwächer geworden, vor allem in Europa, aber auch in Asien und in geringerem Umfang in Nordamerika. Das Abklingen der Nachfrage sei auch im Oktober und November weitergegangen. "Wenn ich mir den Auftragseingang anschaue, dürfte sich diese Entwicklung im Dezember fortsetzen".Auch Chris Counihan von Jefferies sehe schwierige Zeiten auf BASF zukommen. Die Risiken für die europäische Chemieindustrie seien 2023 größer als in den vergangenen zehn Jahren, so der Experte in einem Branchenausblick. Hersteller von Grundstoff-Chemikalien seien besonders gas- beziehungsweise energieintensiv und daher nur allmählich in der Lage, ihre Abhängigkeit ohne Mengenrückgänge zu verringern. Kurzum: Die Aussichten seien wenig berauschend. Große Kurssprünge seien der Aktie daher zunächst wohl kaum zuzutrauen. Einen deutlichen Rücksetzer würden die meisten Analysten aufgrund der bereits erfolgten Korrektur aber auch nicht mehr erwarten. (Ausgabe 49/2022)Börsenplätze BASF-Aktie: