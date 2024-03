Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2023 weltweit einen Umsatz von 68,9 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (14.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Anleger seien weiterhin klar bullish und die bekannten Indices wie DAX S&P 500 oder der technologielastige NASDAQ 100 würden wöchentlich neue Rekordstände markieren. Zinssenkungsfantasien in der Euroregion hätten am Donnerstag dem DAX den erneuten Sprung über die 18 000-Punkte-Marke erleichtert. Auch die BASF-Aktie präsentiere sich in diesem Umfeld zunehmend stärker.Bereits seit mehr als zwei Jahren hätten BASF und LANXESS mit anhaltend hohen Energiekosten zu kämpfen. Darüber hinaus belaste die zyklischen Chemieproduzenten natürlich die nach wie vor lahmende Weltkonjunktur.Beim Konkurrenten LANXESS könnte nun allerdings allmählich die Talsohle erreicht sein. Nach einem Gewinneinbruch im abgelaufenen Jahr wolle der Spezialchemiehersteller LANXESS das operative Ergebnis 2024 auch dank Kostensenkungen wieder leicht steigern. Gleichwohl bleibe das Umfeld zumindest im ersten Halbjahr schwierig, ab dem zweiten Quartal sei mit einem moderaten Absatzanstieg zu rechnen.Die aufhellende Lage spiegele sich auch bei der BASF-Aktie wider. Nach einem Abverkauf nach dem Jahresstart habe sich der Titel bei der Unterstützung bei 42,30 Euro gefangen. Nach einer Stabilisierungsphase sei mit dem Golden-Cross-Signal und dem Sprung über den GD50 und die wichtige 200-Tage-Linie bei der 45-Euro-Marke ein weiteres technisches Kaufsignal ausgelöst worden.Die Aussichten für BASF würden sich allmählich aufhellen. Dies lasse sich bereits jetzt am Kursverlauf ablesen.Die im historischen Vergleich günstig bewertete Dividendenperle bleibt für Mutige ein Kauf, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur BASF-Aktie. Der Stoppkurs könne vorerst noch bei 36,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 14.03.2024)