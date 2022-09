Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro.



Wien (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) von "Kauf" auf "Halten" herunter.Der Umsatz sei in Q2 2022 gegenüber dem Vorjahr um satte 16,3% auf EUR 23,0 Mrd. geklettert. Maßgeblich für den Zuwachs seien vor allem die in allen Segmenten deutlich gestiegenen Absatzpreise gewesen, zumal die höheren Rohstoff- und Energiepreise dank der anhaltend robusten Nachfrage hätten weitergegeben werden können. Damit seien die Markterwartungen von durchschnittlich EUR 21,9 Mrd. klar übertroffen worden.Das Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) vor Sondereinflüssen habe mit EUR 2,3 Mrd. das hohe Niveau des Vorjahresquartals erreicht und das EBIT sei leicht um EUR 34 Mio. auf EUR 2,4 Mrd. geklettert, womit die Erwartungen von im Schnitt EUR 2,1 Mrd. ebenfalls deutlich übertroffen worden seien. Das Ergebnis nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen habe mit EUR 2,1 Mrd. um 26,3% über Vorjahresquartal gelegen. Analysten hätten mit lediglich EUR 1,7 Mrd. gerechnet.Der operative Cash-Flow habe sich im Jahresvergleich von EUR 2,5 Mrd. auf EUR 1,2 Mrd. und der freie Cash-Flow von EUR 1,8 Mrd. auf EUR 336 Mio. verringert. Bezogen auf das gesamte erste Halbjahr hätten Rückgänge von 52% bzw. 81% zu Buche gestanden. Ursächlich dafür seien höhere Bonuszahlungen und eine höhere Cash-Bindung im Umlaufvermögen infolge gestiegener Inputkosten sowie Aktienrückkäufe gewesen.BASF habe die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Demnach erwarte man für 2022 einen Umsatz zwischen EUR 86 Mrd. und EUR 89 Mrd. (zuvor: EUR 74 bis 77 Mrd.) und ein EBIT vor Sondereinflüssen zwischen EUR 6,8 Mrd. und EUR 7,2 Mrd. (zuvor: EUR 6,6 bis 7,2 Mrd.). Die Rendite auf das betriebsnotwendige Kapital (Return on Capital Employed; ROCE) solle zwischen 10,5% und 11,0% (2021: 13,5%) betragen. Davor sei man von 11,4% bis 12,6% ausgegangen. Bei den CO2-Emissionen werde ein Ausstoß zwischen 18,4 Millionen Tonnen und 19,4 Millionen Tonnen prognostiziert nach zuvor 19,6 Millionen Tonnen bis 20,6 Millionen Tonnen. Im Vorjahr hätten sich die Emissionen auf 20,2 Millionen Tonnen belaufen. Die Bestätigung des Ausblicks sei umso beachtlicher, als diese in Kenntnis und Einschätzung der gegenwärtigen geopolitischen Lage und ihrer Auswirkungen auf die globale konjunkturelle Entwicklung erfolgt sei. Betont worden seien jedoch auch die Risiken für Produktionsunterbrechungen an den großen europäischen Standorten bei weiteren Einschränkungen der Gasversorgung aus Russland.In Russland und Belarus betreibe BASF lediglich das Geschäft zur Unterstützung der Nahrungsmittelproduktion weiter. Im Jahr 2021 habe sich der Anteil von Russland und Belarus am Gesamtumsatz der BASF-Gruppe auf rund 1 Prozent belaufen.BASF mache sich die Verbundstrategie zunutze, bei der Produktionsanlagen und ihre Energieversorgung zwecks Effizienzsteigerung intelligent miteinander vernetzt würden. Beispielsweise werde die Abwärme eines Betriebs einem anderen als Energie zur Verfügung gestellt oder Nebenprodukte an anderer Stelle als Einsatzstoff genutzt. Der Verbundstandort in Ludwigshafen sei das größte zusammenhängend entwickelte Chemieareal der Welt.BASF sei ein breit aufgestelltes Chemieunternehmen mit vielen Abnehmern aus der Industrie, wo sich die Nachfrage im zweiten Quartal alles in allem noch robust gezeigt habe. Aufgrund seiner starken Marktstellung gebe sich BASF zuversichtlich, die Margen auch bei einer wirtschaftlichen Abkühlung hochhalten zu können. Wenn nötig, wolle man dieser mit Kosteneinsparungen entgegentreten. Einen Ausfall von europäischen Produktionskapazitäten infolge einer etwaigen Gasmangellage wolle BASF mit einer höheren Anlagenauslastung an außereuropäischen Standorten ausgleichen.Bis zu einem gewissen Grad sehe Alber BASF als größten industriellen Gasverbraucher Deutschlands tatsächlich in der Lage, die Auswirkungen von Konjunktureinbruch, Kosteninflation und Energieknappheit zu meistern. Der jüngste Lieferstopp durch die Gaspipeline Nord Stream 1 verschärfe allerdings das Risiko für Produktionsunterbrechungen in der Industrie, was besonders im Winter zu einer Abwärtsdynamik bei Abnehmern führen könnte.Alber sehe BASF als Qualitätsunternehmen mit einer überaus attraktiven Bewertung. Allerdings hänge der weitere Geschäftsverlauf von BASF sowie vom gesamten Industriesektor in Europa bis zu einem gewissen Grad derzeit noch von der Verfügbarkeit russischen Erdgases ab. Ob diesbezüglich die Lieferungen wieder aufgenommen würden und sich Rationierungen im Winter vermeiden lassen würden, könne der Analyst nicht beurteilen. Die dadurch entstehende Unsicherheit will Aaron Alber, Analyst der RBI, jedoch in einer Herabstufung der Empfehlung für die BASF-Aktie von "Kauf" auf "Halten" zum Ausdruck bringen.Das Kursziel von EUR 46 basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensus-Schätzungen. Die Bewertung der BASF-Aktie berücksichtige in puncto EV/ EBITDA und Kurs/Gewinn-Verhältnis für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 gegenüber der Peer Group Bewertungsabschläge, welche Alber aus der historischen Betrachtung gerechtfertigt erscheinen würden. (Analyse vom 07.09.2022)