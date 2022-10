Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (18.10.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.BASF sei ein breit aufgestelltes Chemieunternehmen mit vielen Abnehmern aus der Industrie, wo die Nachfrage stark von der konjunkturellen Entwicklung abhängig sei. Zumal sich das wirtschaftliche Klima vor allem in Europa derzeit merklich eintrübe, gelte den Zahlenausweisen von konjunkturzyklischen Unternehmen wie BASF besonderes Interesse.Im vorab für das dritte Quartal vorgelegten Zahlenwerk habe sich gezeigt, dass der Chemieriese die gestiegenen Produktionskosten nicht mehr zur Gänze an die Kunden weiterreichen könne. Die Unterstützung von der Währungsseite, hier vor allem aus der Aufwertung des US-Dollars, werde in den kommenden Quartalen wohl auslaufen bzw. an Dynamik verlieren. Zur Stabilisierung der Margen lege BASF ein großvolumiges Kostensenkungsprogramm auf, das seine Wirkung allerdings erst in den nächsten ein bis zwei Jahren entfalten werde. Weitere strukturelle Anpassungen im europäischen Produktions-Verbund wolle man im Laufe des ersten Quartals 2023 vorstellen.Die Achillesferse des Unternehmens bleibe die Gasversorgung Deutschlands, zumal BASF der größte industrielle Gasverbraucher des Landes sei. Neben den Auswirkungen von Konjunktureinbruch und Kosteninflation müsse sich BASF also auch für eine mögliche Energieknappheit rüsten. Einen etwaigen Ausfall europäischer Produktionskapazitäten infolge einer Gasmangellage wolle BASF etwa mit einer höheren Anlagenauslastung an außereuropäischen Standorten ausgleichen. Mit dem Wegfall russischer Gaslieferungen sei das Risiko für Produktionsunterbrechungen in der Industrie zweifelsohne gestiegen. Eine Rationierung von Energie sei jedoch nicht das Hauptszenario des Analysten.Alles in allem sehe der Analyst BASF als Qualitätsunternehmen mit einer überaus attraktiven Bewertung. Allerdings hänge der weitere Geschäftsverlauf von BASF sowie vom gesamten Industriesektor in Europa vor allem davon ab, wie die Gas-Versorgungssicherheit diesen und vor allem auch nächsten Winter ohne russische Lieferungen sichergestellt werden könne samt Vermeidung von Rationierungen. Eine kostengünstige Lösung scheine hier seines Erachtens nicht in Sicht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.