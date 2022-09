Börsenplätze BASF-Aktie:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (01.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Das Bankhaus Metzler habe wieder einmal eine Liste mit den derzeit ihrer Ansicht nach zehn aussichtsreichsten Aktien herausgegeben. Bei der jüngsten Ausgabe sei nun ein DAX-Titel von einem anderen Mitglied aus dem Leitindex ersetzt worden. So befinde sich die RWE-Aktie nicht mehr auf der "Top Ten List", dafür sei nun BASF neu aufgenommen worden.Analyst David Varga habe erklärt, dass seiner Meinung nach die niedrige Bewertung dem Aktienkurs des deutschen Chemieriesen in den nächsten Monaten starke Unterstützung verleihen sollte. Er verweise darauf, dass die Dividendenrendite bei der BASF-Aktie derzeit bei 8% liege. Zudem notiere das Papier mit einem Abschlag von mehr als 10% auf den Buchwert des Unternehmens. Dies sei laut Varga eine typische Bewertung für historische Tiefstände. Er stufe BASF mit "buy" ein und beziffere das Kursziel auf 58 Euro.Bei BASF dränge sich angesichts der Sorgen bezüglich Konjunkturentwicklung, Gasversorgung und Rhein-Pegel sowie dem eher schwachen Chartbild aktuell kein Einstieg auf. Wer bei der günstig bewerteten Dividendenperle investiert sei, könne weiterhin an Bord bleiben, sollte jedoch den Stopp bei 39 Euro beachten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.09.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link