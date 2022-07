Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieproduzenten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Es sei zwar sicherlich noch kein Grund für Freudensprünge, aber zumindest ein klares Indiz, dass der Worst Case für große Gasverbraucher wie BASF - vorerst - abgewendet sei: Denn den heutigen Netzdaten zufolge fließe seit Abschluss der Wartungsarbeiten weiter kontinuierlich Gas durch die Pipeline Nord Stream 1.Wie aus Angaben der Betreibergesellschaft Nord Stream AG auf ihrer Webseite hervorgehe (Stand 6:15 Uhr), seien auch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag sowie am frühen Freitagmorgen konstant knapp 29,3 Gigawattstunden pro Stunde geliefert worden. Das entspreche einer Lieferung von rund 700 Gigawattstunden pro Tag und etwa 40 Prozent der theoretisch möglichen Auslastung. Der Gasfluss liege damit weiter auf dem Niveau von vor Beginn der zehntägigen Wartungsarbeiten am 11. Juli.Mit dem Betriebsbeginn der Ostsee-Pipeline am Donnerstag hätten sich Befürchtungen, Moskau könnte den Hahn dauerhaft zugedreht lassen, zunächst nicht bewahrheitet. Regierung, Wirtschaft und Experten würden sich dennoch auf ein Fortdauern oder gar eine mögliche Verschärfung der Gaskrise vorbereiten. Wirtschaftsminister Robert Habeck habe am Donnerstag ein Energiesicherungspaket angekündigt. Vielfach habe es geheißen, es gebe noch keinen Grund zur Entwarnung.Nach der Wiederaufnahme von Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 sehe auch der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) keinen Anlass zur großen Freude. "Es bleibt offen, ob Gas tatsächlich langfristig und in der vertraglich vereinbarten Menge fließen wird", habe BDI-Präsident Siegfried Russwurm am Donnerstag in Berlin erklärt. "Die begrenzten Liefermengen bedeuten hohe Preise und verunsichern die Abnehmer in der Industrie genauso wie die privaten Verbraucherinnen und Verbraucher." Es bestehe kein Grund zur Entwarnung. Andere deutsche Wirtschaftsverbände und Firmen hätten sich zuvor ähnlich geäußert.Die Unsicherheit bezüglich der weiteren Gasversorgung bleibe zwar bestehen, aber dass der Worst Case zumindest vorerst abgewendet sei, dürfte dem Kurs von BASF zumindest etwas Halt geben. Mit einem KGV von 7 und einem KBV von 0,96 erscheine ohnehin bereits das Schlimmste eingepreist zu sein.Mutige können auf eine Gegenbewegung setzen, sollten ihre Position dabei mit einem Stoppkurs bei 39,00 Euro absichern, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)