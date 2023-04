Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

49,795 EUR +0,28% (17.04.2023, 13:59)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

49,79 EUR +0,17% (17.04.2023, 13:45)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (17.04.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.In einem relativ freundlichen Marktumfeld könne die BASF-Aktie zum Auftakt in die neue Börsenwoche erneut leicht zulegen. Indes könnten sich bei dem Papier des weltgrößten Chemieproduzenten, der in der Vorwoche Eckdaten für das erste Quartal vorgelegt habe, auch allmählich wieder die Dividendenjäger in Stellung bringen.Denn es seien nun nur noch zehn Tage bis zur Hauptversammlung des Ludwigshafener DAX-Konzerns. Dies sei auch gleichbedeutend mit dem letzten Tag, an dem man die BASF-Aktie kaufen könne, um dann noch in den Genuss der Dividendenzahlung für das Jahr 2022 kommen zu können. Denn nur wer am kommenden Handelstag den Dividendenabschlag mitmache, erhalte auch die Dividende i.H.v. voraussichtlich erneut 3,40 Euro.Die BASF-Aktie sei nach wie vor eine attraktive Depotbeimischung für Dividendenjäger, welche das im historischen Vergleich aktuell günstige Bewertungsniveau zum Einstieg nutzen könnten. Der Stoppkurs sollte bei 42 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: