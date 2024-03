Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeiter in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2023 weltweit einen Umsatz von 68,9 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Am 25. April finde die Hauptversammlung des Ludwigshafener Chemieriesen BASF statt. Im Zuge dessen würden die Anteilseigner wie praktisch jedes Jahr auch wieder eine durchaus stattliche Dividende erhalten. Alles, was Anleger bezüglich der anstehenden Ausschüttung des DAX-Konzerns auf dem Schirm haben sollten:Für 2023 sollten die Anteilseigner des Chemiekonzerns wie in den Vorjahren eine Dividende von 3,40 Euro je Aktie erhalten. Daraus errechne sich ausgehend vom aktuellen Kursniveau eine Dividendenrendite von 6,9 Prozent.Seit der Finanzkrise (für 2008 sei die Dividende konstant gehalten worden, für 2009 von 1,95 auf 1,70 Euro gesenkt) habe der Chemieriese die Dividende nicht mehr gesenkt. Nach mehreren Steigerungen um jeweils 0,10 Euro werde sie nun konstant gehalten. Im Vergleich zur 2010er Dividende in Höhe von 1,70 Euro habe sich die Ausschüttung seither trotz aller Krisen und Herausforderungen in diesem Zeitraum verdoppelt.Auch das vergangene Jahr sei für BASF angesichts der schwachen Konjunkturentwicklung und den immer noch relativ hohen Energiekosten schwierig gewesen. Doch für die kommenden Jahre würden Analysten mit anziehenden Gewinnen rechnen. Die Chancen, dass BASF die Dividende in Zukunft wieder erhöhen werde, stünden daher relativ gut."Der Aktionär" sieht für die BASF-Aktie aufgrund der im historischen Vergleich sehr günstigen Bewertung immer noch reichlich Aufwärtspotenzial - wie auch der designierte CEO. Wer bei der Dividendenperle investiert ist, bleibt dabei und belässt den Stopp bei 36,00 Euro Thorsten Küfner. (Analyse vom 08.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: