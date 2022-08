Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

44,035 EUR -0,11% (04.08.2022, 09:05)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

43,87 EUR +0,30% (03.08.2022, 17:35)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (04.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Chemieriese BASF arbeite weiter konsequent daran, seine CO2-Emissionen deutlich zu reduzieren. Zu diesem Zweck habe der DAX -Konzern nun in den USA einen großen Schritt nach vorne gemacht. So steige der Anteil an Erneuerbaren Energien am Strom-Mix der Anlagen in Nordamerika auf 25 Prozent.So habe BASF zur Stromversorgung der US-Standorte virtuelle Stromabnahmeverträge für Wind- und Solarenergie mit einer Kapazität von insgesamt 250 Megawatt abgeschlossen. "Erneuerbare Energien sind ein wichtiges Instrument, um das anspruchsvolle Ziel der BASF von Netto-Null-Emissionen bis 2050 zu erreichen", werde Michael Heinz, BASF-Vorstandsmitglied und Chairman und CEO der BASF Corporation, auf der Homepage des Konzerns zitiert. "Wir wollen unsere Energiebilanz in der Region weiter verbessern und die Energiewende in der chemischen Produktion in Nordamerika vorantreiben."BASF komme beim Umbau des Energiemix voran. Vor allem in Europa sorge jedoch die Unsicherheit beim Gas für große Unsicherheit und stelle weiterhin eine Belastung für den Kurs dar. Daher ist der DAX-Titel aktuell so günstig wie selten zuvor bewertet und aktuell nur für Mutige geeignet (Stopp: 39,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur BASF-Aktie. (Analyse vom 04.08.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link