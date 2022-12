Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (05.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit den Aktienkursen von BASF, Covestro und anderen Chemiefirmen gehe es in einem relativ schwachen Marktumfeld zum Auftakt in die neue Börsenwoche bergab. Allerdings gebe es einige Meldungen, die durchaus Mut für die Entwicklung in den kommenden Monaten machen würden. So habe sich etwa die Wirtschaftsstimmung im Euroraum im Dezember zum zweiten Mal in Folge aufgehellt.Der vom Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindikator steige im Vergleich zum Vormonat um 9,9 Punkte auf minus 21,0 Zähler, wie Sentix am Montag in Frankfurt mitgeteilt habe. Das sei der höchste Stand seit Juni. Sowohl die Konjunkturerwartungen als auch die Lagebewertung hätten sich aufgehellt. In den Monaten zuvor habe sich die Stimmung wegen des Ukraine-Kriegs stark verschlechtert."Die Anleger hoffen auf eine konjunkturelle Wende", habe Sentix die abermalige Aufhellung erklärt. Hoffnung hätten das milde Winterwetter und ausreichend Gas in den Speichern gemacht. Hinzu komme, dass die Inflation ihren Höhepunkt möglicherweise hinter sich habe. Für Erleichterung sorge auch, dass die US-Notenbank FED weniger starke Zinsanhebungen in Aussicht stelle. In China deuteten die öffentlichen Proteste auf ein Ende der restriktiven Corona-Maßnahmen hin.Der Sentix-Indikator basiere auf einer Umfrage unter Finanzmarktteilnehmern und sei damit in etwa vergleichbar mit den ZEW-Konjunkturerwartungen. Analysten würden der Umfrage Bedeutung zumessen, weil sie früh im jeweiligen Berichtsmonat veröffentlicht werde und damit Hinweise auf andere Indikatoren wie das ifo-Geschäftsklima liefern könne. Die Umfrage sei vom 1. bis 3. Dezember unter knapp 1.300 Investoren durchgeführt worden, davon knapp 250 institutionelle Anleger.Die 294 Meter lange "Hoegh Esperanza" solle in Wilhelmshaven als schwimmender Tank und Regasifizierungs-Einheit (Floating Storage & Regasification Unit/FSRU) dienen. An Bord werde flüssig angeliefertes Erdgas LNG wieder in Gas umgewandelt und an Land gepumpt. Aus der mitgebrachten Ladung des Schiffs könnte noch vor Jahresende Erdgas ins deutsche Netz eingespeist werden, wie Uniper vergangene Woche mitgeteilt habe.Sollte eine lange Rezession verhindert werden können, dürfte dies den beiden stark konjunkturabhängigen Chemieriesen voll in die Karten spielen. Mutige können weiterhin darauf setzen, dass sich die Erholung der beiden sehr günstig bewerteten Dividendenperlen fortsetzen wird, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Stoppkurse könnten bei 34,00 Euro (BASF) beziehungsweise 27,50 Euro (Covestro) belassen werden. (Analyse vom 05.12.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link