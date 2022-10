Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Gestern habe BASF Eckdaten für das abgelaufene dritte Quartal vorgelegt. Daraufhin hätten natürlich zahlreiche Analysten das Zahlenwerk des Ludwigshafener Chemieriesen genauer unter die Lupe genommen. So habe etwa die US-Investmentbank Goldman Sachs die Einstufung auf "neutral" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen.Analystin Georgina Fraser habe betont, der Umsatz und das berichtete operative Ergebnis (EBIT) seien im Jahresvergleich etwas besser als vom Konsens erwartet ausgefallen, während der Überschuss unter der Konsensprognose gelegen habe. Angesichts der zunehmend schwierigeren Lage in Europa habe der Chemiekonzern zudem ein Sparprogramm samt Stellenstreichungen angekündigt. Das habe sie aber nicht überrascht.J.P. Morgan habe indes das Anlagevotum für die DAX-Titel auf "overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) sei im Jahresvergleich zwar deutlich schwächer ausgefallen, aber zugleich auch etwas besser als von ihm und dem Konsens erwartet, so Analyst Chetan Udeshi. Er habe zudem darauf verwiesen, dass der Chemiekonzern temporäre und strukturelle Maßnahmen angekündigt habe, um den schwierigen Aussichten in Europa etwas entgegensetzen zu können.Jefferies habe die Einstufung für BASF nach Eckdaten zum dritten Quartal und der Ankündigung eines Kosteneinsparprogramms auf "hold" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Analyst Chris Counihan habe erklärt, das bereinigte operative Ergebnis habe die Markterwartung und seine Schätzung übertroffen. Positiv sei, dass der Chemiekonzern proaktiv an der Verbesserung seiner deutschen Kostenposition arbeite. Allerdings scheine es schwierig zu sein, die ungünstige europäische Position auf der Kostenseite mit Blick auf Rohstoffe, Strompreise et cetera vollständig abzufedern.Mutige mit einem langen Atem können weiterhin auf eine nachhaltige Erholung der sehr günstig bewerteten Dividendenperle spekulieren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp könne bei 34,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 13.10.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link