Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

45,825 EUR +1,06% (29.08.2023, 16:25)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

45,74 EUR +0,75% (29.08.2023, 16:12)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (29.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Mit einer international guten Stimmung im Rücken klettere der DAX weiter nach oben und notiert an der 15.900-Punkte-Marke. Damit setze der Index den Trend vom Montag fort. Auch die BASF-Aktie sende ein Lebenszeichen und die Bullen würden wieder angriffslustiger. Für Anleger liege der Fokus auf dieser wichtige Hürde.Im August sei der Chemietitel nach dem Mehrmonatshoch bei 49,59 Euro immer weiter abgesackt. Damit fungiere die psychologisch wichtige 50-Euro-Marke weiterhin als Widerstand.Die freundliche Stimmung zum Wochenbeginn hätten die Bullen genutzt, um beim Support an der 45-Euro-Marke wieder zuzugreifen. In dieser Woche stehe damit auch der Test der 50-Tage-Linie bei 45,80 Euro an. Gelinge der nachhaltige Ausbruch, werde ein technisches Kaufsignal ausgelöst.DER AKTIONÄR halte an seiner positiven Einschätzung zur BASF-Aktie fest. In den Wert sei inzwischen viel Negatives bereits eingepreist und sobald die Bullen den nächsten Ausbruch meistern würden, werde neue Dynamik entstehen. (Analyse vom 29.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link