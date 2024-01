Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

45,72 EUR -2,81% (09.01.2024, 11:12)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

45,705 EUR -2,25% (09.01.2024, 10:58)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (09.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Im heutigen Handel gehe es in einem eher mauen Marktumfeld mit zahlreichen DAX-Titeln etwas bergab. Der größte Verlierer sei aktuell das Papier von BASF. Derzeit verbillige sich die Dividendenperle um 2,5 Prozent. Denn der Chemieriese leide unter einer Herabstufung und einer deutlichen Senkung des Kursziels durch das US-Analysehaus Bernstein Research.So habe Analyst Gunther Zechmann die BASF-Aktie von "market perform" auf "underperform" abgestuft und das Kursziel von 45 auf 39 Euro gesenkt. Auch wenn einige Investoren angesichts womöglich bald wieder sinkender Leitzinsen und einer möglichen sanften Landung der Wirtschaft schon wieder auf BASF schauten, sei es nicht der richtige Zeitpunkt dafür, habe Zechmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie erklärt. Es gebe reichlich andere Anlagemöglichkeiten mit Blick auf diese Themen, auch im Chemiesektor. Angesichts der Entwicklungen bei BASF erschienen die Aktien zu hoch bewertet. So komme das Unternehmen zwar voran im schwierigen Umfeld, die Markterwartungen für 2024 seien aber zu hoch. Und: Selbst im Szenario einer Branchenerholung könne BASF hinterherhinken.In der Vorwoche habe indes das Analysehaus Jefferies das Kursziel für die DAX-Titel von 39 auf 41 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "underperform" belassen. Der Chemiekonzern dürfte einen herausfordernden Jahresabschluss und einen ebensolchen Start ins neue Jahr verzeichnet haben, so Analyst Chris Counihan. Das neue Kursziel habe er mit höher als bislang erwarteten Erlösen der Öl- und Gas-Tochter Wintershall begründet.Die Herausforderungen für BASF würden auch 2024 weiterhin bestehen bleiben. Dennoch stünden die Chancen relativ gut, dass die im historischen Vergleich sehr günstig bewertete Dividendenperle ihre Erholung fortsetzen werde. Der Stoppkurs kann bei 36,00 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: