Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (23.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BASF komme weiterhin nicht in Schwung. Zuletzt sei das Papier im Zuge der Gewinnwarnung von LANXESS erneut deutlicher unter Druck geraten. Bei 41,94 Euro habe die Aktie in dieser Woch ein neues Jahrestief markiert. Nun hätten sich auch einige Analysten mit einer aktuellen Einschätzung zu Wort gemeldet.J.P. Morgan habe BASF auf "overweight" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Auf einer Branchenkonferenz der US-Bank habe sich der Chemiekonzern mit am vorsichtigsten geäußert, so Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daher dürften die anstehenden Quartalszahlen schlechter als bisher von ihm erwartet ausfallen. Udeshi habe seine Jahresschätzung für das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) um 12 Prozent gesenkt und liege damit nach eigener Aussage nun knapp unter der Unternehmenszielspanne. Derweil winke schon in den kommenden Quartalen eine deutliche Erholung, und die Aktie sei selbst auf Basis seiner neuen Prognosen günstig bewertet.Deutsche Bank Research habe die Einstufung für BASF nach einer Investorenkonferenz des Geldinstituts auf "buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das Meeting mit dem Management habe sich vor allem um die Themen kurzfristige Nachfrage, Aussichten, Preisentwicklung, Selbsthilfe und Portfoliostrategie des Chemiekonzerns gedreht, so Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Laut Finanzvorstand Dirk Elvermann sei die Nachfrage in allen Regionen schwach gewesen und der aktuelle Auftragsbestand deute noch nicht auf eine Erholung hin.Es bleibe dabei: Ein Engagement im Chemiesektor sei derzeit vor allem eine Wette auf eine robuste Erholung der Weltwirtschaft. Kurzfristig sei der Sektor aber vom negativen Newsflow belastet, die Aktie von BASF sei charttechnisch angeschlagen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: