Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die BASF-Aktie komme derzeit einfach nicht in Schwung. Auch am heutigen Donnerstag stehe das Papier des Ludwigshafener Konzerns unter Druck. Am Nachmittag notiere die BASF-Aktie 0,5% im Minus bei 45,28 Euro - und das an einem eigentlich eher freundlichen Börsentag für Chemiewerte. Wie zuletzt bekannt geworden sei, müssten sich BASF-Beschäftigte am Standort Lampertheim (Hessen) aufgrund eines starken Nachfragerückgangs auf Kurzarbeit einstellen.Die BASF Lampertheim GmbH gehöre als hundertprozentige Tochtergesellschaft zum BASF-Konzern. An dem Standort würden Produkte und Dienstleistungen zur Produktion von Spezialchemikalien erstellt. Rund 500 Beschäftigte gebe es dort nach Unternehmensangaben.BASF habe im zweiten Quartal einen deutlichen Umsatz- und Gewinneinbruch verbucht. Als Konsequenz aus der Entwicklung habe das Management des deutschen Chemiegiganten u.a. angekündigt, die Kosten zu senken und Investitionen zu drosseln.Es gebe allerdings durchaus auch Positives. Die Energiegewerkschaft IGBCE habe das SPD-Konzept für einen Industriestrompreis begrüßt. Ein Sprecher sagte am Donnerstag, auch in der Bundespolitik zeichne sich eine immer breitere Allianz pro "Brückenstrompreis" ab. Der geschäftsführende SPD-Fraktionsvorstand wolle an diesem Donnerstag ein Positionspapier beschließen, nach dem für ausgewählte Branchen der Strompreis vor Steuern und Umlagen für mindestens fünf Jahre auf fünf Cent pro Kilowattstunde begrenzt werden solle."Der Aktionär" halte an seiner positiven Einschätzung zur BASF-Aktie fest. Im Kurs sei mittlerweile viel Negatives bereits eingepreist. Charttechnisch wäre wichtig, dass der Titel die 200-Tage-Linie überwinden könne. Nicht zu verachten außerdem: Die Dividendenrendite von derzeit 7,4%. Investierte Anleger sollten sich mit einem Stopp bei 37 Euro absichern, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.08.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.