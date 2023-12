Börsenplätze BASF-Aktie:



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (15.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Neueinsteiger bei der Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) nach wie vor zugreifen.Der DAX habe zum großen Verfallstermin am Freitag wieder Gewinne verbucht. Nach seinem Vortagesrücksetzer vom Rekordhoch habe sich der deutsche Leitindex damit gegen die jüngste Enttäuschung durch die Europäische Zentralbank (EZB) gestemmt. In diesem freundlichem Umfeld habe zuletzt auch die BASF-Aktie stark zulegen können. Die Sache habe allerdings einen Haken.Befeuert von Zinssenkungssignalen der US-Notenbank FED, sei der deutsche Leitindex am Vortag in den ersten Handelsminuten erstmals in seiner Geschichte über die runde Marke von 17.000 Punkten gesprungen. Kurz danach sei der Rekordjagd dann der Schwung ausgegangen, weil die Währungshüter der EZB anders als ihre US-Kollegen die Hoffnungen auf schon bald niedrigere Zinsen gedämpft hätten. Damit habe die Europäische Zentralbank der seit November laufenden Börsenrally ein wenig Wind aus den Segeln genommen. Die Signale hinsichtlich der weiteren Geldpolitik seien nunmehr gespalten und die Investoren in Europa verunsichert, habe Marktkenner Pierre Veyret vom Broker Activtrades geschrieben.Die BASF-Aktie präsentiere sich aktuell besonders stark. Ende November hätten die Bären noch den Support am GD50 bei 42,50 Euro getestet. Die Unterstützung sei standhaft geblieben und der Titel habe zu einer dynamischen Aufwärtsbewegung angesetzt. Auch der nächste Widerstand an der wichtigen 200-Tage-Linie bei der 45-Dollar-Marke sei mühelos von den Bullen geknackt worden - ein starkes Zeichen.Das Marktumfeld helle sich für BASF allmählich weiter auf. Die Aktie ziehe deutlich an und sei dennoch im historischen Vergleich weiterhin günstig bewertet.Anleger bleiben investiert, Neueinsteiger können weiterhin zugreifen, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur BASF-Aktie. Der Stopp liege aktuell bei 36,00 Euro. (Analyse vom 15.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link