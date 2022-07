Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach den überraschend guten Eckdaten für das zweite Quartal, welche BASF am Montag veröffentlicht habe, hätten sich nun immer mehr Analysten zu Wort gemeldet - und sich dabei überwiegend positiv geäußert.So habe etwa die DZ BANK die Einstufung für BASF auf "kaufen" mit einem fairen Wert von 65 Euro belassen. Die positive Geschäftsentwicklung habe auch im zweiten Quartal angedauert, habe Analyst Peter Spengler geschrieben. Sollte in Deutschland in puncto Gasversorgung die Alarmstufe ausgelöst werden, dürfte der Verbundstandort Ludwigshafen als kritische Infrastruktur eingestuft werden und weiterhin Gaszuteilungen erhalten.Das Analysehaus Warburg Research habe das Kursziel für BASF von 66 auf 60,70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "buy" belassen. Die Eckdaten des Chemiekonzerns für das zweite Quartal hätten die Erwartungen klar übertroffen, so Analyst Oliver Schwarz. Er spreche jedoch von einem zweischneidigen Schwert, da die Jahresziele unverändert geblieben seien.Die Schweizer Bank Credit Suisse habe das Kursziel für BASF nach vorläufigen Quartalszahlen von 72 auf 67 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "outperform" belassen. In Reaktion auf die guten Eckdaten des Chemiekonzerns habe er seine Ergebnisprognosen (EBIT) für die Jahre 2022 bis 2024 um durchschnittlich 6 Prozent erhöht, habe Analyst Samuel Perry erklärt. Das neue Kursziel habe er mit den deutlich niedrigeren Bewertungsmultiplikatoren der Wettbewerber begründet. DAX -Titel aber weiterhin nur für Mutige geeignet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur BASF-Aktie. Diese sollten weiterhin den Stoppkurs bei 39,0 Euro im Auge behalten. (Analyse vom 13.07.2022)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.