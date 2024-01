Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

43,905 EUR +0,18% (25.01.2024, 11:49)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

43,865 EUR +0,19% (25.01.2024, 11:35)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (25.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Unter dem Einfluss starker Quartalsbilanzen einiger Technologiekonzerne habe der DAX zur Wochenmitte wieder Fahrt aufgenommen. Heute herrsche dagegen klare Zurückhaltung vor der Zinsentscheidung der EZB. Damit sei die Lage bei der BASF-Aktie gleich doppelt angespannt, denn die Papiere stünden kurz vor einem Verkaufssignal.In der Jahresendrally habe die BASF-Aktie noch stark zulegen können und zeitweise an der psychologisch wichtigen 50-Euro-Marke gekratzt. Hier hätten dann allerdings Gewinnmitnahmen eingesetzt. Inzwischen sei der Kurs unter die 45-Euro-Marke gerutscht und die Bullen hätten in den vergangenen Tagen einen ersten Stabilisierungsversuch am Support bei 42,30 Euro gestartet. Ob dieser nachhaltig sei, müsse sich erst noch zeigen.Kritisch aus technischer Sicht sei, dass die BASF-Aktie kurz vor einem Death-Cross-Signal stehe. Also die 200-Tage-Linie den kurzfristige GD50 von oben nach unten durchbreche. Wichtig sei jetzt, dass das Papier nicht unter die Unterstütztung falle und im besten Fall möglichst zeitnahe den Widerstand bei 44,54 Euro überwinde.Risikofreudige Anleger mit Weitblick sollten die BASF-Aktie aber auf der Watchlist haben, da die günstige Bewertung und die hohe Dividende attraktiv seien. Wer bereits investiert ist, beachtet weiterhin den Stoppkurs bei 36,00 Euro, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.01.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link