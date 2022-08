Börsenplätze BASF-Aktie:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (30.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die Sorgen vor einem möglichen Gasengpass würden die BASF-Aktie seit Monaten belasten. Doch die jüngste Entwicklung und die Aussagen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck würden diesbezüglich nun zumindest wieder etwas Hoffnung machen. "Wir sind bei den Speicherbefüllungen besser vorangekommen, als das Gesetz es vorschreibt. Wir sind heute bei knapp 83 Prozent", habe der Grünen-Politiker gesagt.Bereits Anfang September werde der für Anfang Oktober vorgeschriebene Wert von 85 Prozent erreicht. Das führe dazu, "dass wir nicht mehr für jeden Preis einkaufen werden. Dadurch werden sich die Märkte beruhigen und runtergehen." Habeck rechne angesichts der Gasspeicher-Füllstände mit sinkenden Großhandelspreisen. Und im Großhandel habe die Hoffnung auf eine entspanntere Versorgungslage auch den Preis für Erdgas etwas fallen lassen. Am Montagnachmittag habe der Preis des Terminkontrakts TTF für niederländisches Erdgas bei 286 Euro je Megawattstunde gelegen. Am Freitag sei der TTF-Kontrakt noch mit rund 340 Euro gehandelt worden.Die BASF-Aktie habe gestern in einem sehr schwachen Marktumfeld aufgrund der zumindest etwas abnehmenden Sorgen vor einem Gasengpass deutlich zulegen können. Allerdings sei es für Entwarnung definitiv noch zu früh. Zudem dürften die Risiken für eine kräftige Abschwächung der Weltkonjunktur sowie die anhaltend niedrigen Pegelstände nicht außer Acht gelassen werden.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link