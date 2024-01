Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

43,22 EUR +0,78% (23.01.2024, 09:13)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

42,815 EUR -0,55% (22.01.2024)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (23.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - BASF: Abwärtsdruck hält an - ChartanalyseNach drei Verlustwochen in Folge hat die BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) auch am gestrigen Montag (-0,6%) weiter nachgeben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Die Aktie des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF habe im Dezember 14,3% an Wert zugelegt und sei dabei bis auf das Monatshoch bei 49,85 EUR gestiegen. Zum Start in das neue Börsenjahr 2024 seien die Papiere jedoch nach unten abgedreht, wobei für den laufenden Monat aktuell ein Minus von 12,2% zu Buche stehe. Damit seien die Notierungen nicht nur in den 2023er Trendkanal und unter den GD200 zurückgefallen, sondern hätten auch die Kursgewinne der Dezember-Rally wieder abgegeben.Ausblick: Mit einer Serie von drei negativen Handelswochen in Folge habe die BASF-Aktie zuletzt eine ganze Reihe charttechnischer Unterstützungen unterboten.Das Long-Szenario: Um den Abwärtstrend umzukehren, sollten die Kurse jetzt zurück über das Juli-Tief bei 42,87 EUR steigen, das mit dem gestrigen Schlusskurs (42,82 EUR) knapp unterboten worden sei. Darüber könnte sich Raum für einen Hochlauf bis zur Doppelhürde aus dem 2022er November-Tief bei 44,19 EUR und der mittelfristigen 100-Tage-Linie eröffnen. Spürbar aufhellen dürfte sich das Chartbild aber erst, wenn der Aktie anschließend auch der Sprung über die 2023er Abwärtstrendgerade (= obere Trendkanalbegrenzung), den langfristigen GD200 und das Volumenmaximum zwischen 45,50 EUR und 45,75 EUR gelinge.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: