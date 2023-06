Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (06.06.2023/ac/a/d)



Die BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) befindet sich seit dem Verlaufshoch vom 3. Februar bei 54,04 EUR in einem Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei die Aktie am 24. Februar auch unter die Ichimoku-Wolke gefallen und habe damit ein langfristiges Verkaufssignal generiert. Das bisherige Verlaufstief sei bisher am 20. März bei 44,04 EUR erreicht worden. Direkt im Bereich der massiven Unterstützung um 44,40 EUR. Aktuell befinde sich das Papier in einer Erholung, die mit der bärischen Vortageskerze aber ausgelaufen sein könnte.Die BASF-Aktie sei am Vortag am Widerstand um 47,10 EUR und etwas unter dem 50er-EMA bei 47,43 EUR nach unten abgeprallt und mit einer bärischen Tageskerze leicht über dem 10er-EMA bei aktuell 46,24 EUR aus dem Handel gegangen. Setze das Papier die Abwärtsdynamik fort und falle erneut nachhaltig unter den 10er-EMA, wäre mit einem weiteren Kursrückgang bis zur Unterstützungszone im Bereich von 44,40 EUR zu rechnen. Könne sich die Aktie hingegen am 10er-EMA fangen, könnte ein weiterer Hochlauf zum 50er-EMA bei 47,43 EUR erfolgen. (Analyse vom 06.06.2023)