NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

149,21 USD -2,04% (14.07.2023)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

B1C



NASDAQ-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (17.07.2023/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von Goldman Sachs:Der Analyst Lincoln Kong von Goldman Sachs stuft die Aktie von BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) von "buy" auf "conviction buy" hoch und erhöht das Kursziel.Goldman Sachs hat BAIDU auf seine "Regional Conviction Buy List" gesetzt. BAIDU sei eine der am besten positionierten chinesischen Internetfirmen, die sich angesichts ihrer wachsenden KI-Produktpalette auf das säkulare Thema der generativen künstlichen Intelligenz konzentrieren würden. Darüber hinaus sei BAIDU in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 auf dem Weg zu einer stetigen Erholung der Suchwerbung aufgrund seines hohen Engagements bei kleinen Offline-Händlern mit potenzieller Margenverbesserung durch operative Hebelwirkung. Der Bullenfall des Unternehmens unterstütze ein weiteres Aufwärtspotenzial von 62% für BAIDU-Aktien. Die Gewinne von BAIDU würden sich weiterhin in einem Aufwärtsrevisionszyklus befinden, mit Spielraum für eine Ausweitung der Bewertungsmultiplikatoren, unterstützt durch eine Reihe von Aufwärtskatalysatoren.Der Analyst Lincoln Kong von Goldman Sachs stuft die BAIDU-Aktie von "buy" auf "conviction buy" herauf. Das Kursziel werde von 183 auf 197 USD angehoben. (Analyse vom 16.07.2023)Börsenplätze BAIDU-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:134,40 EUR +1,05% (17.07.2023, 12:38)