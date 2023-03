Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (29.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) unter die Lupe.Nach einem Rücksetzer in der ersten Monatshälfte habe sich der Kurs der BAIDU-Aktie mittlerweile wieder erholt. Dabei sei auch der jüngste Gang an die Öffentlichkeit mit dem eigenen Chatbot Ernie nicht ganz reibungslos verlaufen. Genauer gesagt: Er sei gar nicht richtig zustandegekommen.Am Montag habe BAIDU eigentlich einmal mehr seinen Chatbot der Öffentlichkeit präsentieren wollen. Ganz kurzfristig sei die Veranstaltung jedoch abgesagt worden. Stattdessen habe es eine Demonstration für eine geschlossene Gesellschaft aus Firmenkunden gegeben - angeblich um die "starke Nachfrage besser zu bedienen". Womöglich scheue das chinesische Unternehmen aber auch mögliche Ausrutscher in der Öffentlichkeit. Andererseits würden immer mehr Unternehmen einen Zugang zu Ernie erhalten, um den Chatbot zu testen. Mehr als 120.000 sollten sich angemeldet haben. Am Freitag solle die nächste Testrunde beginnen.Die chinesischen Chatbots seien bisherigen Testern zufolge - wenig überraschend - voll auf Linie, was die politischen Vorgaben aus China betrifft. Das heiße: Themen wie Politik und kritische Fragen zu China seien tabu. Das Programm solle jedoch an sich durchaus zufriedenstellend funktionieren. Ernie sei BAIDUs Antwort auf den Tech-Hype der Stunde: ChatGPT. Auch Alibaba und Tencent würden derzeit nach eigenen Angaben an ähnlichen Chatbots arbeiten.Es wirke, als wäre BAIDU gerade selbst etwas überfordert vom Interesse an Ernie. Die erste Pressekonferenz habe v.a. aus einer aufgezeichneten Produkt-Demonstration bestanden und von der Baidu-Führung habe es geheißen, Ernie sei noch weit davon entfernt, perfekt zu sein. Das habe zunächst enttäuscht. Anschließend hätten sich Analysten, die das Programm getestet hätten, positiv geäußert. Ernie könnte für BAIDU ein neuer Umsatzbringer werden. BAIDU gelte als eines der führenden Unternehmen Chinas beim Thema KI und gehöre zu den Pionieren beim autonomen Fahren. Grundsätzlich bleibe BAIDU spannend. Anleger sollten im Zweifel aber erst mal ein neues prozyklisches Kaufsignal abwarten, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.03.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BAIDU.