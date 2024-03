Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (15.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der chinesische Premierminister Li Qiang habe in dieser Woche die führenden Chipausrüstungsunternehmen und KI-Firmen des Landes besucht. Angesichts der US-Sanktionen gegen China habe er weitere Investitionen in diese Sektoren gefordert. Ein großer Profiteur der potenziellen Maßnahmen dürfte der Internetdienstleister BAIDU sein.Li habe neben BAIDU auch den Chipausrüstungshersteller Naura Technology besucht, wie aus einem Bericht des staatlichen Senders CCTV hervorgehe. Er habe betont, dass künstliche Intelligenz ein wichtiger Motor für die Entwicklung "neuer Produktivkräfte" sei, dem neuen Wirtschaftsmotto von Präsident Xi Jinpingfür qualitatives Wachstum.Li habe auch vorausschauende Planung gefordert, um technologische Durchbrüche voranzutreiben, sowie Investitionen in Chinas Technologie- und Innovationsbereiche beschleunigt.Der Besuch erfolge vor dem Hintergrund zunehmender Bemühungen der USA, Chinas Wachstum in den Bereichen künstliche Intelligenz und Halbleiterentwicklung zu bremsen. Die Biden-Regierung erwäge laut Bloomberg in diesem Monat Sanktionen gegen mehrere chinesische Technologieunternehmen, darunter den Speicherchip-Hersteller ChangXin Memory Technologies.Sollte die chinesische Regierung tatsächlich Investitionen in den Chip- und KI-Sektor tätigen, dürfte das dem Aktienkurs von BAIDU starken Rückenwind verleihen. Diesen hätte das Papier angesichts der angeschlagenen charttechnischen Lage allerdings auch dringend notwendig.Würden chinesische KI-Firmen wie BAIDU finanzielle Rückendeckung von der Regierung erhalten, werde das den Aktien höchstwahrscheinlich helfen. Noch habe diese aber keine konkreten Maßnahmen verkündet.Ein Nachkauf drängt sich derzeit nicht auf, so Michael Diertl von "Der Aktionär" zur BAIDU-Aktie. (Analyse vom 15.03.2024)