Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (25.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co stufen die Aktie von BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) weiterhin mit "outperform" ein.Das Unternehmen habe eine neue Marketing-Plattform QingGe auf den Markt gebracht, die ein besseres Targeting von Werbung und die Erstellung von Anzeigen für Händler verspreche, indem sie generative Verbesserungen der künstlichen Intelligenz nutze, so Bernstein in einer Research Note. Das Unternehmen sage, dass es zwar noch am Anfang stehe, aber mit einer 20-prozentigen Steigerung der Konversionsraten "einige Anzeichen dafür sehe, was die Plattform leisten könne". Es glaube, dass die Eröffnung früher als erwartet positiv für die Aktie sein sollte, mit mehr unmittelbarer Monetarisierung von AI.Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co stufen die Aktie von BAIDU unverändert mit "outperform" ein und erhöhen das Kursziel von 160 auf 168 USD. (Analyse vom 24.09.2023)Börsenplätze BAIDU-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:122,20 EUR -1,77% (24.09.2023, 13:57)