Börsenplätze BAIDU ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BAIDU ADR-Aktie:

102,60 EUR -1,16% (28.02.2024, 14:30)



NASDAQ-Aktienkurs BAIDU ADR-Aktie:

112,36 USD +1,60% (27.02.2024, 22:00)



ISIN BAIDU ADR-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU ADR-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU ADR-Aktie:

B1C



NASDAQ-Symbol BAIDU ADR-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (28.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zwar habe sich der technologielastige Hang Seng Index in den letzten Wochen deutlich erholt, doch seit Jahresbeginn befinde er sich immer noch im Minus. Gleiches gelte für die BAIDU-Aktie, welche trotz eines deutlich höher als erwarteten Gewinns im vierten Quartal nicht an Schwung habe zulegen können.BAIDU habe einen Quartalsgewinn von 3,08 Dollar pro Aktie verzeichnet und damit die durchschnittlichen Analystenschätzungen 2,48 Dollar um mehr als 20 Prozent übertroffen. Zudem habe dieses Ergebnis deutlich über dem Vorjahresquartal gelegen, als das Unternehmen einen Gewinn pro Aktie von 2,21 Dollar verzeichnet habe.Der Quartalsumsatz im Q4 habe bei 4,92 Milliarden Dollar gelegen und damit die Erwartungen der Experten erfüllt. Im Gegensatz zum Gewinn sei der Umsatz im Vergleich zum Q4/22, als BAIDU 4,80 Milliarden Dollar erwirtschaftet habe, allerdings nur minimal angestiegen."Das BAIDU-Kerngeschäft verzeichnete erneut ein solides Quartal", habe Robin Li, Mitbegründer und CEO von BAIDU, gesagt. "Im Laufe des Jahres 2023 haben wir bedeutende Fortschritte bei der Weiterentwicklung von ERNIE und ERNIE Bot erzielt, unsere Produkte und Dienstleistungen neu erfunden und Durchbrüche bei der Monetarisierung erzielt. Gleichzeitig blieb unser Kerngeschäft robust und gesund. Für die Zukunft bleibt unser Engagement für Generative KI unerschütterlich, was den Weg für die schrittweise Schaffung eines neuen Wachstumsmotors ebnen wird."Die Zahlen und auch der Ausblick der Führungsriege könnten sich sehen lassen. Sobald sich die Stimmung im chinesischen Gesamtmarkt weiter aufhelle, sollte auch Baidu zu den großen Gewinnern gehören.Michael Diertl von "Der Aktionär" rät weiterhin zum Kauf der BAIDU-Aktie. (Analyse vom 28.02.2024)