BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.China-Aktien hätten es weiterhin alles andere als leicht - vor allem die mit Tech-Bezug. Dieser Tage habe es mit BAIDU speziell Chinas Antwort auf Alphabet erwischt. Prozentual zweistellig sei der Kurs abwärts gerauscht. Grund für die Verkaufswelle seien allerdings keine Zahlen aus dem Unternehmen gewesen, sondern ein angeblicher Geschäftspartner.Die "South China Morning Post" habe berichtet, dass BAIDU Verbindungen zu militärischer KI-Forschung habe. Es gehe demnach um eine Universität mit Verbindung zur chinesischen Armee, die ihr KI-System mit BAIDUs Ernie getestet haben solle. Ernie sei BAIDUs Antwort auf ChatGPT.Der Kurs sei daraufhin eingebrochen. Das dürfte vor allem an der Sorge der Anleger gelegen haben, dass BAIDU von US-Seite als Unternehmen mit direkten Verbindungen zum chinesischen Militär eingestuft werden könnte. Solche Unternehmen könnten in den USA schnell auf schwarzen Listen landen, sanktioniert werden und somit unter anderem für institutionelle Investments von westlicher Seite unattraktiv werden.Citi habe den jüngsten Abverkauf allerdings als Überreaktion im fragilen Marktumfeld betitelt. Denkbar sei, dass die Wissenschaftler schlicht die öffentlich verfügbare Version von Ernie genutzt hätten. Die Bank belasse es bei ihrer Kaufempfehlung für BAIDU, verbunden mit einem Kursziel von 178,00 Dollar. Abwärtsrisiken seien vor allem mögliche weitere Regulierungsmaßnahmen sowie ein Suchmaschinengeschäft, das sich langsamer als erwartet erholen könnte.Es bleibe kompliziert. Die Aktie sei allerdings eine laufende "Aktionär"-Empfehlung und zuletzt nicht unter den Stopp gefallen. Die Armee-Geschichte brauchen risikobewusste Anleger in der Tat nicht überbewerten, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zu BAIDU in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link