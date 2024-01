Tradegate-Aktienkurs BAIDU ADR-Aktie:

Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (16.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von der Citigroup:Alicia Yap, Analystin der Citigroup, stuft die Aktie von BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) weiterhin mit "buy" ein.Die BAIDU-Aktien seien während der Handelszeiten in Hongkong um 11,5% gefallen, nachdem die South China Morning Post (SCMP) berichtet habe, dass ein von einem Forschungslabor der Strategic Support Force Information Engineering University veröffentlichtes Forschungspapier Baidus großsprachiges Modell Ernie verwendet habe. Da die Universität mit der Volksbefreiungsarmee verbunden sei und die Forschung sich mit Gefechtssituationen und dem Einsatz künstlicher Intelligenz zur Erkennung und Vorhersage sich verändernder Gefechtsbedingungen befasse, habe der Markt ein potenzielles Risiko gesehen, dass BAIDU durch eine Verbindung oder Zusammenarbeit mit chinesischen Militäreinrichtungen überfordert werden könnte.Angesichts der schwachen Marktstimmung glaube die Analystin, dass der Markt wahrscheinlich überreagiert habe. Sie sei der Ansicht, dass jede kommerzielle Nutzung von Ernie für eine detaillierte Verwendung eine formale vertragliche Vereinbarung mit BAIDU erfordert hätte.Alicia Yap, Analystin der Citigroup, bewertet die BAIDU-Aktie mit dem Votum "buy". Das Kursziel laute nach wie vor 178,00 USD. (Analyse vom 15.01.2024)Börsenplätze BAIDU ADR-Aktie: