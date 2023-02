NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (27.02.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von Benchmark Company:Fawne Jiang, Analystin von Benchmark Company, stuft die Aktie von BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) unverändert mit "buy" ein und erhöht das Kursziel von 200 USD auf 210 USD.BAIDU habe besser als erwartete Ergebnisse für das vierte Quartal gemeldet und einen besseren Werbeausblick für das erste Quartal in Aussicht gestellt, da sich die Mobilität in China wieder normalisiere. Das Researchhaus, das BAIDU als einen Hauptnutznießer der Wiedereröffnung in Bezug auf Werbung sehe, habe auch gesagt, dass es "wohl zu früh ist, um die finanziellen Auswirkungen" von BAIDUs geplanter Einführung seines Chatbots ERNIE im März zu quantifizieren, glaube aber, dass der potenzielle technologische Durchbruch eine attraktive Option für BAIDU darstelle, um "aus seinen KI-Technologiefähigkeiten Kapital zu schlagen".Fawne Jiang, Analystin von Benchmark Company, stuft die BAIDU-Aktie weiterhin mit dem Rating "buy" ein. (Analyse vom 23.02.2023)Börsenplätze BAIDU-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:129,40 EUR +3,03% (27.02.2023, 13:55)