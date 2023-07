NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

149,49 USD +0,19% (17.07.2023, 19:19)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

B1C



NASDAQ-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (17.07.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse der Citigroup:Alicia Yap, Analystin der Citigroup, senkt ihr Kursziel für die Aktie von BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) von 184 auf 181 US-Dollar und stuft den Titel weiterhin mit "buy" ein.Die Analystin erwarte, dass BAIDU Mitte August die Ergebnisse für das zweite Quartal vorlegen werde, und glaube, dass das Ergebnis im Rahmen der Konsenserwartungen liegen werde. Yap gehe davon aus, dass die Kernwerbeeinnahmen im 2. Quartal um 11,5% gegenüber dem Vorjahr auf 19,1 Mrd. Rmb gestiegen seien, was auf eine anhaltende Erholung der Werbeausgaben in der Offline-Branche zurückzuführen sei.Alicia Yap, Analystin der Citigroup, bewertet die BAIDU-Aktie weiterhin mit dem Votum "buy". (Analyse vom 17.07.2023)Börsenplätze BAIDU-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:133,20 EUR +0,15% (17.07.2023, 19:29)