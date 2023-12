NASDAQ-Aktienkurs BAIDU ADR-Aktie:

Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (02.12.2023/ac/a/n)



Chicago (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von Loop Capital:Loop Capital rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU), senkt aber das Kursziel.Die Aussichten für das Wachstum der Werbeeinnahmen seien lau und die Annahmen in der Sum-of-Parts-Methode konservativer, obwohl das Management des chinesischen Internet-Konzerns deutlich optimistischer sei, was die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz (Gen-AI) angehe, da die Monetarisierung allmählich Gestalt annehme und zu den Einnahmen in den Bereichen Cloud und Suche beitrage, heiße es in einer am Freitag veröffentlichten Studie.Loop Capital hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die BAIDU-Aktie bestätigt und das Kursziel von 190 auf 160 USD reduziert. (Analyse vom 01.12.2023)