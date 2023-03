Hinweis auf Interessenkonflikte:



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (16.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zeitweise zehn Prozent im Minus liege der Kurs von Chinas Antwort auf Google und Co heute. Anlass für die Verkaufsstimmung: BAIDU habe gerade seinen Chat-Bot Ernie vorgestellt. Die Demonstration sei allerdings nicht ganz so toll verlaufen, wie sich das viele BAIDU-Anleger und KI-Fans wohl vorgestellt hätten.Das Thema Chatbots sei gerade der Hype der Stunde bei Tech-Unternehmen. Wie zuvor beim Metaverse müsse plötzlich jeder irgendwie dabei sein - oder zumindest so tun als ob. Klar, dass Chinas Tech-Riesen auch etwas bieten möchten. BAIDU habe für heute extra eine Pressekonferenz organisiert, um die Welle zu reiten - und den Eindruck zu vermitteln, Ernie könne mit ChatGPT mithalten.Das erste Problem: Die ganze Demonstration der Fähigkeiten von Ernie habe in einem im Vorfeld aufgezeichneten Video bestanden. Das sehe so aus, als würde BAIDU seinem eigenen Produkt nicht vertrauen und daher lieber auf Nummer sicher gehen wollen. Eine etwas schwache Vorstellung dafür, dass der Ernie-Bot seit Wochen als chinesische Antwort auf ChatGPT gehandelt werde und sich BAIDU in der Heimat noch vor Alibaba und Tencent damit an die Spitze setzen wolle.Während der eher bieder wirkenden Pressekonferenz habe BAIDU-Gründer Robin Li vor einer Leinwand gestanden und Fragen gestellt, die vorher jemand in den Chatbot eingegeben habe. Bald würden einige Nutzer den Bot selbst testen können, habe Li versprochen - ohne allerdings einen konkreten Zeitplan vorzulegen. Vorerst werde Ernie wohl Geschäftskunden vorbehalten bleiben.Während der Pressekonferenz sei der Kurs von BAIDU auf Tauchstation gegangen, was wiederum im Livestream von Nutzern kommentiert worden sei.Die Luft ist raus: Mit dem heutigen Kursrutsch wurde BAIDU ausgestoppt, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.