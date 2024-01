NASDAQ-Aktienkurs BAIDU ADR-Aktie:

109,11 USD -7,00% (12.01.2024)



US0567521085



A0F5DE



B1C



BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (16.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Tokio (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von Daiwa Capital Markets:John Choi, Analyst von Daiwa Capital Markets, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von BAIDU (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU).Die BAIDU-Aktien seien am Freitag auf dem US-Markt um 9% gefallen, nachdem die South China Morning Post berichtet habe, dass ein Forschungslabor der Strategic Support Force der Volksbefreiungsarmee "eine physische Verbindung" zwischen seinem künstlichen Intelligenzsystem und BAIDUs Ernie und iFlyTeks Spark hergestellt habe. BAIDU habe am Samstag gesagt, dass es keine Verbindung oder andere Partnerschaft mit der fraglichen akademischen Einrichtung habe, und im Laufe des Wochenendes habe der Nachrichtenartikel seinen Wortlaut von "eine physische Verbindung geschmiedet" zu "sein KI-System auf BAIDUs Ernie und iFlyTeks Spark getestet" geändert. Da es keine Beweise dafür gebe, dass der Ernie-Bot von BAIDU direkt mit militärischer Gewalt in Verbindung stehe, halte Choi die Befürchtung, dass Ernie von der US-Regierung verboten werden könnte, und die Kurskorrektur von 9% für übertrieben.John Choi, Analyst von Daiwa Capital Markets, bewertet die BAIDU-Aktie unverändert mit "buy". (Analyse vom 15.01.2024)