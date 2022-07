Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

149,80 EUR -1,58% (08.07.2022, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

152,40 USD -1,48% (08.07.2022, 22:00)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

B1C



NASDAQ-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (10.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) unter die Lupe.Der Kursaufschwung bei China-Aktien seit Mai gewinne an Dynamik und schüre die Hoffnung auf eine endgültige Trendwende. Anleger sollten bei der Aktienauswahl trotzdem selektiv vorgehen und zunächst auf ausgewählte Einzeltitel setzen.Chinesische Tech-Aktien würden sich seit Monaten klar besser als ihre US-Pendants entwickeln, mit denen sie üblicherweise verglichen würden und gegen die sie 2021 kein Land gesehen hätten. Ein Grund für die Outperformance finde sich in der zurückliegenden Kursentwicklung. Nach dem brutalen Abverkauf habe schon rein aus technischer Sicht Aufwärtspotenzial bestanden. Doch die Argumentation allein greife zu kurz. Tatsächlich fließe derzeit auch viel Geld aus dem Westen nach China und finde dort den Weg in den Tech- und Healthcare-Sektor, wie Bloomberg schreibe.Die Sorge der Anleger vor einer weiteren Regulierungswelle in der Digitalwirtschaft weiche offenbar zunehmend der Hoffnung, dass das Schlimmste überstanden sei. Dass die Spannungsthemen des Westens - hohe Inflation, Zinsangst und Konjunktureinbruch - in China weniger stark ausgeprägt seien und verschiedene Corona-Beschränkungen zuletzt gelockert worden seien, mache den Aktienmarkt zusätzlich attraktiv. Die günstige fundamentale Bewertung vieler Unternehmen gepaart mit soliden Bilanzen gebe es sozusagen als Zugabe.Der chinesische Konzern befinde sich weiter im Umbau hin zu einem wichtigen Anbieter von Technologien für das autonome Fahren. Cloud und AI/KI würden ebenfalls immer besser laufen und das traditionelle Geschäft mit der bezahlten Suche finanziere die Aktivitäten. Die BAIDU-Aktie habe 50% im Wert zugelegt, ein Ausbruch über 156 USD würde frische Impulse für einen Angriff der 170er-Marke (und darüber) liefern. Unter 130 USD sei die BAIDU-Aktie eher ein Verkauf, so Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BAIDU-Aktie: