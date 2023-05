NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

121,28 USD +0,56% (01.05.2023, 22:00)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

B1C



NASDAQ-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (02.05.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Boris Van, Analyst von Sanford C. Bernstein & Co, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) von "market perform" auf "outperform" hoch und erhöht das Kursziel von 109 auf 160 USD.Die Ursache für BAIDUs mehrjährige Underperformance liege in der geringen Wachstumseffizienz aufgrund eines schlecht konstruierten Portfolios von Initiativen, so der Analyst in einer am Montag veröffentlichten Studie. GPT-bezogene Innovationen könnten aber die Entwicklung des chinesischen Unternehmens beschleunigen und den Rückenwind geben, seine Strategie neu zu gestalten. Bernstein Research gehe davon aus, dass eine kürzere Modellentwicklungszeit einen positiven Kreislauf in Gang setzen werde, der die Entwicklung vieler Geschäftsbereiche von BAIDU beschleunige und schneller neue Umsatzmöglichkeiten schaffe.Boris Van, Analyst von Sanford C. Bernstein & Co, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die BAIDU-Aktie von "market perform" auf "outperform" hochgestuft und das Kursziel von 109 auf 160 USD angehoben. (Analyse vom 01.05.2023)Börsenplätze BAIDU-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:109,80 EUR +0,18% (02.05.2023, 14:28)