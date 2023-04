NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

149,19 USD -1,15% (03.04.2023)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

B1C



NASDAQ-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (04.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Tokio (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von Daiwa Capital Markets:Die Analysten von Daiwa Capital Markets erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU).Die Analysten hätten die KI ERNIE Bot des Unternehmens zwei Wochen lang getestet. Nach einem Vergleichstest von ERNIE Bot, GPT-4 und ChatGPT seien sie der Ansicht, dass ERNIE Bot unter GPT-4 rangiere, aber mit ChatGPT vergleichbar sei, und dass ERNIE Bot eine bessere chinesische Sprachausgabe als die beiden anderen erzeuge. "Diese Leistung ist ermutigend und hat unsere Erwartungen übertroffen", so die Analysten.Die Analysten von Daiwa Capital Markets bewerten die BAIDU-Aktie weiterhin mit dem Votum "buy". Das Kursziel werde von 200,00 auf 215,00 USD angehoben. (Analyse vom 03.04.2023)Börsenplätze BAIDU-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:137,40 EUR +0,44% (04.04.2023, 13:39)