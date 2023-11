Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

110,40 EUR +6,15% (22.11.2023, 17:04)



NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

119,83 USD +5,65% (22.11.2023, 16:53)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

B1C



NASDAQ-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (22.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Tokio (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von Nomura:Die Analysten von Nomura stufen die Aktie von BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) von "neutral" auf "buy" hoch.Die billige Bewertung nach dem 30%-Rückgang der Aktie seit dem Höchststand im Juli sowie der Beschluss des Unternehmens, ab sofort aggressiv Aktien zurückzukaufen, "scheinen den Vorteil des Zweifels zu rechtfertigen", was die Initiative für künstliche Intelligenz betrifft; die zusätzlichen Abwärtsrisiken bei den derzeitigen Aktienkursen erscheinen begrenzt, so die Analysten von Nomura in einer Research-Note an die Anleger.BAIDUs KI-Initiative ERNIE Bot sei unter seinen chinesischen Konkurrenten führend in Bezug auf die Gesamtleistung, was BAIDU nach Meinung von Nomura einen Vorsprung in diesem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt verschaffen könnte.Die Analysten von Nomura stufen die Aktie von BAIDU von "neutral" auf "buy" herauf und erhöhen das Kursziel von 135 auf 145 USD. (Analyse vom 22.11.2023)Börsenplätze BAIDU-Aktie: