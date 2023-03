Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) unter die Lupe.Doch keine Enttäuschung? Nachdem BAIDU gestern auf einer Pressekonferenz in China seinen Chatbot Ernie präsentiert habe, sei die Aktie zunächst rund zehn Prozent gefallen und auch im US-Handel zunächst mit einem Minus gestartet. In den USA sei es dann aber massiv aufwärts gegangen. Inklusive dem heutigen Tag summiere sich das Plus vom Tief aus auf mehr als 18 Prozent.Was stecke dahinter? Natürlich habe der Tech-Markt in dieser Phase ohnehin insgesamt zur Abwechslung gerade mal wieder etwas Rückenwind gehabt. Aber auch zum Chatbot selbst seien die Meinungen gespalten. Während BAIDU das breite Internet-Publikum gestern eher nicht habe überzeugen können, hätten sich einige Analysten inzwischen positiv geäußert.Unter anderem hätten Analysten der Citigroup den ChatGPT-Konkurrenten testen dürften - und hätten sich anschließend zufrieden geäußerst. Ernie sei zwar noch nicht perfekt, habe sich aber in der Mehrzahl der Fälle gut geschlagen, als es darum gegangen sei, komplizierte oder absurde Fragen zu beantworten. Die erste Ausverkauf-Reaktion gestern sei überzogen gewesen. Bei Jefferies sehe man BAIDU in Sachen KI ebenfalls gut aufgestellt für die Zukunft. Und eine Analystin der Bank of America habe geschrieben: "Wir haben den Ernie-Bot für einige Aufgaben getestet, darunter Beratung, Analyse, Schreiben von Aufsätzen und Bilderzeugung, und wir sind mit den Ergebnissen zufrieden."Analysten würden sich von Ernie versprechen, dass dieser BAIDU dabei helfen könnte, mehr Budgets von Kunden zu bekommen und neue Monetarisierungsmethoden zu ermöglichen (zum Beispiel Gebühren pro Anfrage oder eine Lizinzierung des Bots).Im vergangenen August habe BAIDU bereits kommerzielle Lizenzen für den Betrieb in Wuhan und Chongqing bekommen.Das Roboter-Taxi-Geschäft sei spannend. Beim Chatbot-Thema müsse sich hingegen erst noch zeigen, dass BAIDU tatsächlich das kommerzielle Potenzial ausschöpfen könne. Immerhin: Die anfängliche Skepsis nach der Präsentation gestern werde von den Analysten-Stimmen relativiert. Wer noch bei BAIDU dabei ist, kann es vorerst bleiben, ein direkter Neueinstieg drängt sich aber nicht auf, nachdem die Aktie gestern zeitweise unter den AKTIONÄR-Stopp gefallen war, so Lars Friedrich. (Analyse vom 17.03.2023)Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.