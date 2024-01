Tradegate-Aktienkurs BAIDU ADR-Aktie:

105,00 EUR -0,38% (03.01.2024, 13:56)



NASDAQ-Aktienkurs BAIDU ADR-Aktie:

115,34 USD -3,15% (02.01.2024)



ISIN BAIDU ADR-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU ADR-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU ADR-Aktie:

B1C



NASDAQ-Symbol BAIDU ADR-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (03.01.2024/ac/a/n)



Tokio (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von Daiwa Capital Markets:Die Analysten von Daiwa Capital Markets raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von BAIDU (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU).Das Unternehmen habe von seinem vertraglichen Recht Gebrauch gemacht, den Aktienkaufvertrag zwischen Moon SPV Limited, BAIDU, Joyy und anderen Parteien zu kündigen. Die Analysten seien der Ansicht, dass die Beendigung der Vereinbarung für BAIDU positiv sei, da das Unternehmen die verbleibenden 1,7 Mrd. USD nicht an Joyy zahlen müsse.Wenn BAIDU einen Teil der 1,9 Milliarden Dollar, die es an Joyy gezahlt habe, zurückerhalten könne, wäre dies ein weiteres positives Ergebnis für BAIDU. In Anbetracht der Tatsache, dass sich die Nachfrage nach Online-Live-Streaming-Geschäften in den letzten drei Jahren nach dem Abschluss des Deals im Jahr 2020 erheblich verändert habe, sei es unwahrscheinlich gewesen, dass BAIDU die erwarteten Vorteile aus der Integration von YY Live in sein Geschäft erzielen würde.Die Analysten von Daiwa Capital Markets bewerten die BAIDU ADR-Aktie unverändert mit "buy". (Analyse vom 02.01.2024)Börsenplätze BAIDU ADR-Aktie: