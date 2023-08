BNP Exane Paribas habe seine Empfehlung für die Aktien von Siltronic (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) auf "outperform" angehoben. Das Kursziel sei auf 98 EUR festgelegt worden. Die Aktien des Unternehmens würden derzeit knapp 1,75% gewinnen.



Vor dem Hintergrund eines breiten Marktausverkaufs in Europa sei BAE Systems (ISIN: GB0002634946, WKN: 866131, Ticker-Symbol: BSP) das Unternehmen gewesen, dem es gelungen sei, einen beträchtlichen Gewinn zu erzielen. Das Unternehmen habe seine Gewinnprognosen für das Jahr aufgrund der massiven Verteidigungsausgaben angehoben. Das Unternehmen rechne nun mit einem Anstieg des Gewinns pro Aktie für das Gesamtjahr um 10-12% gegenüber der vorherigen Prognose von 5-7%. Das Unternehmen habe einen weiteren Aktienrückkauf in Höhe von bis zu 1,5 Mrd. GBP genehmigt.



Eines der Unternehmen mit der schlechtesten Performance sei derzeit Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL), das angesichts schlechter als erwarteter Quartalsergebnisse mehr als 6% habe einbüßen müssen. Auf der anderen Seite habe das Unternehmen jedoch seine Gewinnprognosen für das Jahr bestätigt.



Die Modeunternehmen würden heute auf die Ergebnisse von HUGO BOSS (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) reagieren, die für das Unternehmen selbst sehr gut ausgefallen seien, dennoch seien einige Unsicherheitsfaktoren untergraben worden. Das Unternehmen habe seine Gewinn- und Umsatzprognose für 2023 angehoben (der Umsatz solle um 12%-15% gegenüber einer vorherigen Prognose von 10% und der Betriebsgewinn auf 400-420 Mio. Euro gegenüber den zuvor erwarteten 370-400 Mio. Euro steigen). Die Aktien hätten jedoch im Laufe des heutigen Tages gegenüber höheren Werten an Boden verloren (Anstieg um 53% in der ersten Jahreshälfte). (02.08.2023/ac/a/m)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Mittwoch begann an den europäischen Märkten mit starken Kursverlusten nach der Entscheidung der Ratingagentur Fitch, die Kreditwürdigkeit der USA herabzustufen, so die Experten von XTB.Im Anschluss an die Nachricht hätten die Aktienindices beträchtliche Rückgänge verzeichnet, die jedoch inzwischen weitgehend wieder aufgeholt seien.Die Aufmerksamkeit der Anleger richte sich heute auf die ADP-Daten aus den USA, die einen wichtigen Hinweis auf den NFP-Bericht (den wichtigsten makroökonomischen Bericht für die US-Wirtschaft) am Freitag liefern würden.Nachrichten: