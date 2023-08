Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil BAE Systems Plc:



BAE Systems Plc (ISIN: GB0002634946, WKN: 866131, Ticker-Symbol: BSP, LSE-Symbol: BA) ist ein weltweit tätiger Rüstungskonzern. Die Kernsegmente der Gesellschaft sind in Elektronische Systeme, Cyber und Intelligenz, Plattformen und Dienste (US), Plattformen und Services (UK) und Plattformen und Dienstleistungen (International) gegliedert. (18.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAE Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BAE Systems Plc (ISIN: GB0002634946, WKN: 866131, Ticker-Symbol: BSP, LSE-Symbol: BA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der größte britische Rüstungskonzern BAE Systems wolle sich im Rüstungsboom mit der Luft- und Raumfahrtfirma Ball Aerospace stärken. BAE zahle dafür 5,55 Milliarden Dollar an den Mutterkonzern Ball Corporation. Ball Aerospace biete starke Wachstumsmöglichkeiten im Rahmen der von US-Nachrichtendiensten und dem Verteidigungsministerium gesetzten Prioritäten.Der Umsatz dürfte über die kommenden fünf Jahre im Schnitt um jährlich zehn Prozent zulegen, es gebe zudem Spielraum zur Ausweitung der Marge, habe es weiter geheißen. Im Zuge des Deals verspreche sich BAE positive Steuereffekte von rund 750 Millionen Dollar. Die Integration solle auch die Margen von BAE und den Gewinn je Aktie im ersten Jahr nach Abschluss heben.Ball Aerospace sei neben dem Geschäft mit Rüstungselektronik für Kampfjets, Kriegsschiffe und Raketensysteme auch bei Wetter- und Kommunikationssatelliten vertreten. Die Muttergesellschaft Ball Corporation habe im Juni angekündigt, Optionen für das Luft- und Raumfahrtgeschäft zu prüfen. Der Verpackungsspezialist habe mit einer Übernahme vor einigen Jahren seinen Schuldenberg deutlich in die Höhe getrieben.BAE Systems habe ähnlich wie die deutschen Waffen- und Rüstungsanbieter Rheinmetall und Hensoldt beim Aktienkurs einen deutlichen Aufschwung erlebt infolge des russischen Kriegs gegen die Ukraine. Habe die Aktie vor der Invasion Russlands in das Nachbarland noch um die 600 Pence notiert, sei das Papier derzeit rund 1.000 Pence wert. Zuletzt habe BAE Anfang dieses Monats seine Finanzprognosen für das laufende Jahr angehoben.Investierte Anleger sollten sich davon nicht beunruhigen lassen, denn der Zukauf ist strategisch sinnvoll und stärkt die Position der Briten. An schwachen Tagen bleibt der Rüstungstitel vor allem für konservativ ausgerichtete Anleger mit Weitblick ein Kauf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.08.2023)Mit Material von dpa-AFX