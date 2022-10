Tradegate-Aktienkurs B2Gold-Aktie:

Kurzprofil B2Gold Corp.:



B2Gold Corp. (ISIN: CA11777Q2099, WKN: A0M889, Ticker-Symbol: 5BG, Toronto Stock Exchange-Symbol: BTO) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Sitz in Vancouver.



B2Gold betreibt drei operative Minen (zwei in Nicaragua und eine auf den Philippinen). Zudem besitz B2Gold ein Portfolio an Entwicklungs- und Explorations-Assets in Mali, Philippinen, Namibia und Kolumbien. (18.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - B2Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von B2Gold Corp. (ISIN: CA11777Q2099, WKN: A0M889, Ticker-Symbol: 5BG, Toronto Stock Exchange-Symbol: BTO) zu kaufen.B2Gold habe am Montagabend die Produktionszahlen für das dritte Quartal bekannt gegeben. Trotz gewisser Herausforderungen bei der Fekola- und Otjikoto-Mine zeige sich das Management optimistisch das geplante Produktionsziel für 2022 von 990.000 bis 1.050.00 Unzen zu erreichen und habe dieses Ziel bestätigt.Die Fekola-Mine in Mali habe im dritten Quartal 129.933 Unzen produziert. Die herausfordernde Regenzeit habe den Zugang zu einem sehr hochgradigen Abschnitt verzögert, der 3,4 bis 3,5 Gramm Gold pro Tonne abgebautem Material liefern werde.Die Produktion der Otjikoto-Mine in Namibia habe 35.068 Unzen betragen. Weniger als erwartet, da es eine Verzögerung bei der Inbetriebnahme der Untertage-Mine Wolfshag gegeben habe. Dennoch sollte die Produktion im vierten Quartal erheblich zunehmen, da überirdisch eine höhergradige Zone abgebaut werde und auch bei Wolfshag die Produktion beginne.Die B2Gold-Aktie ist mit einer bestätigten Jahresprognose, vielversprechenden Projekten für die nächsten Quartale und einer aktuellen Dividenden-Rendite von 5,4 Prozent ein klarer Kauf, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze B2Gold-Aktie: