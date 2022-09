Tradegate-Aktienkurs B2Gold-Aktie:

Kurzprofil B2Gold Corp.:



B2Gold Corp. (ISIN: CA11777Q2099, WKN: A0M889, Ticker-Symbol: 5BG, TSE-Symbol: BTO) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Sitz in Vancouver.



B2Gold betreibt drei operative Minen (zwei in Nicaragua und eine auf den Philippinen). Zudem besitz B2Gold ein Portfolio an Entwicklungs- und Explorations-Assets in Mali, Philippinen, Namibia und Kolumbien. (12.09.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - B2Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Goldproduzenten B2Gold Corp. (ISIN: CA11777Q2099, WKN: A0M889, Ticker-Symbol: 5BG, TSE-Symbol: BTO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Goldpreis könne sich im Vorfeld der Inflationsdaten aus den USA am morgigen Dienstag weiter nach oben arbeiten und vergrößere in erster Linie den Abstand zum wichtigen Widerstand bei 1.680 Dollar. Auch die Minenaktien hätten in den vergangenen Tagen Stärke aufgebaut. Vor allem B2Gold zeige sich gestärkt. Sei es an der Zeit, die Aktie zu kaufen?Zunächst: Die Goldproduzenten hätten einen grausamen Sommer gehabt. Die Aktien hätten durch die Bank unter Druck gestanden. Betrachte man einen längeren Zeitraum, dann habe sich die Aktie von B2Gold vom Hoch im Sommer 2020 bis zum Tief vor wenigen Tagen praktisch halbiert. Operativ lasse sich dieser Kurssturz nur schwer erklären: Der Konzern habe auf seinen drei produzierenden Minen in Mali, in Namibia und auf den Philippinen geliefert. B2Gold peile weiterhin eine Produktion von rund einer Million Unzen im laufenden Jahr an. Sicher: Die Kosten seien angesichts der starken Inflation gestiegen. Dennoch werde B2Gold weiterhin eine starke Marge einfahren.Heute habe der Konzern die nächste Quartalsdividende in Höhe von 0,04 Dollar verkündet. Aufs Jahr hochgerechnet zahle B2Gold damit eine Dividende von 0,16 Dollar. Die Dividendenrendite liege damit bei starken 4,6 Prozent. Aktuell gebe es keine Anzeichen, dass B2Gold die Dividende kürzen werde. Betrachte man das KGV für das laufende Jahr, dann sei die Aktie mit einem KGV von 9 so günstig bewertet wie vermutlich noch nie in der Unternehmensgeschichte. Und das, obwohl die Schuldenlast vergangener Tage getilgt sei.Auf dem aktuellen Niveau ist B2Gold sehr interessant für spekulativ orientierte Anleger, so Markus Bußler von "Der Aktionär". Es bietet sich an, eine Position aufzubauen und noch etwas Pulver in der Hinterhand zu halten, sollte es noch einen Rutsch beim Goldpreis geben. (Analyse vom 12.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze B2Gold-Aktie: