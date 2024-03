Tradegate-Aktienkurs Aya Gold & Silver-Aktie:

8,34 EUR +1,46% (26.03.2024, 16:20)



TSX-Aktienkurs Aya Gold & Silver-Aktie:

12,16 CAD +0,50% (26.03.2024, 16:20)



ISIN Aya Gold & Silver-Aktie:

CA05466C1095



WKN Aya Gold & Silver-Aktie:

A2QAQY



Ticker-Symbol Aya Gold & Silver-Aktie:

0HE1



TSX-Symbol Aya Gold & Silver-Aktie:

AYA



Kurzprofil Aya Gold & Silver Inc.:

Aya Gold & Silver Inc. (Aya) (ISIN: CA05466C1095, WKN: A2QAQY, Ticker-Symbol: 0HE1, TSX-Symbol: AYA) ist ein in Kanada ansässiger Silberproduzent mit Betrieben in Marokko. Das Unternehmen betreibt die hochgradige Silbermine Zgounder und erkundet seine Grundstücke entlang der aussichtsreichen South-Atlas-Verwerfung. Aya besitzt auch 75% des Tijirit-Projekts in Mauretanien. (26.03.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aya Gold & Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Aya Gold & Silver Inc. (ISIN: CA05466C1095, WKN: A2QAQY, Ticker-Symbol: 0HE1, TSX-Symbol: AYA) unter die Lupe.Besonders stark präsentiere sich unter den Silberminen derzeit Aya Gold & Silver. Die Aktie klettere auf ein neues Hoch, während das Gros der Silberminen-Papiere noch versuche, sich irgendwie zu stabilisieren bzw. einen neuen Aufwärtstrend einzuläuten. Das sei sicherlich der Arbeit des Managements zu verdanken. Das kanadische Unternehmen habe stets gehalten, was es in Aussicht gestellt habe und werde in den kommenden Monaten weiter wachsen. Das honoriere der Markt, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.03.2024)Die Sendung mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Aya Gold & Silver-Aktie: