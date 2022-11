Börsenplätze Axsome Therapeutics-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Axsome Therapeutics-Aktie:

64,74 EUR +18,48% (28.11.2022, 14:39)



NASDAQ-Aktienkurs Axsome Therapeutics-Aktie:

56,82 USD +1,07% (25.11.2022, 19:00)



ISIN Axsome Therapeutics-Aktie:

US05464T1043



WKN Axsome Therapeutics-Aktie:

A2AA7B



Ticker-Symbol Axsome Therapeutics-Aktie:

19X



NASDAQ-Symbol Axsome Therapeutics-Aktie:

AXSM



Kurzprofil Axsome Therapeutics, Inc.:



Axsome Therapeutics, Inc. (ISIN: US05464T1043, WKN: A2AA7B, Ticker-Symbol: 19X, NASDAQ-Symbol: AXSM) entwickelt neuartige Therapien für Erkrankungen des zentralen Nervensystems (ZNS), für die es nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten gibt. Es entwickelt Produkte, die das Leben von Patienten entscheidend verbessern und Ärzten neue therapeutische Optionen bieten. (28.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Axsome Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Axsome Therapeutics, Inc. (ISIN: US05464T1043, WKN: A2AA7B, Ticker-Symbol: 19X, NASDAQ-Symbol: AXSM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Axsome Therapeutics starte zu Wochenbeginn gleich mit einem kräftigen Kurssprung. Das Papier gewinne auf der Handelsplattform Tradegate mehr als 20 Prozent auf 66,00 Euro. Grund seien starke Studiennews zum Pipeline-Kandidaten AXS-05 bei der Behandlung von Alzheimer-Agitation.Axsome Therapeutics sei ein US-Biotech-Unternehmen, das neuartige Therapien für die Behandlung von Erkrankungen des zentralen Nervensystems (ZNS) entwickele. AXS-05, ein neuartiger, oraler NMDA-Rezeptorantagonist, habe nun die primären und wichtigsten sekundären Endpunkte in der Phase-3-Studie ACCORD (Assessing Clinical Outcomes in Alzheimer's Disease Agitation) erreicht.Es sei gelungen, im Placebo-Vergleich die Zeit bis zum Rückfall erheblich und statistisch signifikant zu verringern. Bei der ACCORD-Studie habe es sich um eine doppelblinde, placebokontrollierte, multizentrische, randomisierte US-Studie gehandelt, an der 178 Patienten mit Alzheimer-Agitation behandelt worden seien."Der Aktionär" habe die Aktie von Axsome in Ausgabe 08/2022 zum Kauf empfohlen. Danach habe das Papier nach ebenfalls starken News zu einer starken Rally angesetzt. "Der Aktionär" habe daraufhin empfohlen, bei 64,64 Euro die Hälfte der Position mit einem Gewinn von mehr als 120 Prozent zu verkaufen und die Restposition laufen zu lassen. Die Restposition sei allerdings zuletzt leider unglücklich unter den Stopp gerutscht. Die Aktie bleibe aber höchst aussichtsreich. Auch die weiteren Pipeline-Projekte seien vielversprechend.Anleger, die die Restposition noch nicht verkauft haben, bleiben deswegen weiter an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Axsome Therapeutics-Aktie. (Analyse vom 28.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link