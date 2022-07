NASDAQ-Aktienkurs Axon Enterprise-Aktie:

95,05 USD +0,42% (18.07.2021, 22:00)



ISIN Axon Enterprise-Aktie:

US05464C1018



WKN Axon Enterprise-Aktie:

A2DPZU



Ticker-Symbol Axon Enterprise-Aktie Deutschland:

TCS



Nasdaq Ticker-Symbol Axon Enterprise-Aktie:

AAXN



Kurzprofil Axon Enterprise Inc.:



Axon Enterprise (ISIN: US05464C1018, WKN: A2DPZU, Ticker-Symbol: TCS, Nasdaq-Symbol: AAXN) (bis April 2017: Taser International, Inc.) ist unter anderem der Hersteller der Elektroschockpistole Taser, sowie auch von sogenannten Bodycams unter dem Markennamen Axon. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Scottsdale, Arizona. (18.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Axon Enterprise-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Axon Enterprise (ISIN: US05464C1018, WKN: A2DPZU, Ticker-Symbol: TCS, Nasdaq-Symbol: AAXN) unter die Lupe.Der Taser-Hersteller erziele mittlerweile rd. 30% seiner Umsätze nicht mit dem Verkauf der Geräte selbst, sondern mit 3D-Trainingsvideos für Sicherheitskräfte. Im für das US-Unternehmen immer wichtigeren Software- und Cloudbereich wachse Axon Enterprise sehr dynamisch und fahre auch hohe Margen ein. Und das Thema Sicherheit könnte künftig weiter an Bedeutung gewinnen. Die Axon Enterprise-Aktie laufe im bisherigen Jahresverlauf zwar nicht gut. Momentan bleibe sie in einem Seitwärtstrend gefangen. Die Chance auf eine Gegenbewegung nach oben sei aber gegeben. Die Axon Enterprise-Aktie sei auch nach dem Kursverfall nicht günstig, aber bei einem positiven Chartimpuls kaufenswert, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.07.2022)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Axon Enterprise-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Axon Enterprise-Aktie:93,76 EUR -0,10% (18.07.2021, 22:26)