Tradegate-Aktienkurs Axon Enterprise-Aktie:

200,15 EUR -2,84% (10.03.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Axon Enterprise-Aktie:

213,24 USD -2,24% (10.03.2023, 22:00)



ISIN Axon Enterprise-Aktie:

US05464C1018



WKN Axon Enterprise-Aktie:

A2DPZU



Ticker-Symbol Axon Enterprise-Aktie Deutschland:

TCS



Nasdaq Ticker-Symbol Axon Enterprise-Aktie:

AAXN



Kurzprofil Axon Enterprise Inc.:



Axon Enterprise (ISIN: US05464C1018, WKN: A2DPZU, Ticker-Symbol: TCS, Nasdaq-Symbol: AAXN) (bis April 2017: Taser International, Inc.) ist unter anderem der Hersteller der Elektroschockpistole Taser, sowie auch von sogenannten Bodycams unter dem Markennamen Axon. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Scottsdale, Arizona. (11.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Axon Enterprise-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Axon Enterprise (ISIN: US05464C1018, WKN: A2DPZU, Ticker-Symbol: TCS, Nasdaq-Symbol: AAXN) unter die Lupe.Die Nachfrage nach Tasern, Bodycams und Cloudlösungen steige und steige - Axon Enterprise habe der Boom Quartalszahlen beschert, die merklich über den Erwartungen gelegen hätten. Das habe die Börse elektrisiert und die Aktie auf ein Rekordhoch katapultiert. Goldman Sachs habe sich nun sehr positiv zu Axon Enterprise geäußert.Die anziehende Nachfrage nach Produkten des US-Unternehmens geschehe in einer Zeit, in der der Ruf nach mehr Verantwortung im Bereich der öffentlichen Sicherheit lauter werde, so Analyst Michael Ng. Axon Enterprise profitiere von einer langjährigen Zusammenarbeit mit den Behörden. "Das Unternehmen kooperiert mit 17.000 von 18.000 US-Strafverfolgungsbehörden", so Ng. "Das ist eine äußerst wertvolle Basis für den Verkauf von mehr Kameras und Cloud- sowie Analysetools und Upgrades des Tasers." Ein Vorteil sei auch, dass Axon Enterprise über einen guten Vertrieb verfüge.So sollte die Expansion in neue Regionen gelingen und neue Kundengruppen könnten angesprochen werden, etwa Bundesbehörden oder Privatleute. All dies sollte das Ertragswachstum verbessern, so Ng. Der Analyst empfiehlt die Axon Enterprise-Aktie zum Kauf mit Kursziel 263 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Axon Enterprise-Aktie: