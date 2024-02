Tradegate-Aktienkurs Axon Enterprise-Aktie:

285,50 EUR +13,75% (28.02.2024, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Axon Enterprise-Aktie:

309,22 USD +13,76% (28.02.2024, 22:00)



ISIN Axon Enterprise-Aktie:

US05464C1018



WKN Axon Enterprise-Aktie:

A2DPZU



Ticker-Symbol Axon Enterprise-Aktie Deutschland:

TCS



Nasdaq Ticker-Symbol Axon Enterprise-Aktie:

AAXN



Kurzprofil Axon Enterprise Inc.:



Axon Enterprise (ISIN: US05464C1018, WKN: A2DPZU, Ticker-Symbol: TCS, Nasdaq-Symbol: AAXN) (bis April 2017: Taser International, Inc.) ist unter anderem der Hersteller der Elektroschockpistole Taser, sowie auch von sogenannten Bodycams unter dem Markennamen Axon. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Scottsdale, Arizona. (29.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Axon Enterprise-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Axon Enterprise (ISIN: US05464C1018, WKN: A2DPZU, Ticker-Symbol: TCS, Nasdaq-Symbol: AAXN) unter die Lupe.Taser-Hersteller habe am späten Dienstagabend seine Quartalszahlen veröffentlicht und die Anleger damit entzückt. Vor allem die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr komme bei den Anlegern gut an.Die Börsianer würden die Zahlen und treiben feiern die Axon Enterprise-Aktie erstmals in ihrer Geschichte über 300 USD treiben. Dass dies noch nicht das Ende der Aufwärtsbewegung sein dürfte, würden die aktualisierten Schätzungen zum adressierbaren Marktpotenzial verdeutlichen. Axon Enterprise habe im Hinblick auf die Übernahmen von Sky-Hero und Fusus seinen TAM ("Total Addressable Market") auf 63 Mrd. USD erhöht, 13 Mrd. USD mehr als die ursprünglichen Prognosen.Die Zahlen und der Ausblick von Axon Enterprises seien sehr gut und würden nur den Schluss zulassen, dass man kein Stück aus der Hand geben sollte, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.02.2024)Börsenplätze Axon Enterprise-Aktie: