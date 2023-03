NASDAQ-Aktienkurs Axon Enterprise-Aktie:

221,06 USD +10,36% (01.03.2023, 22:00)



ISIN Axon Enterprise-Aktie:

US05464C1018



WKN Axon Enterprise-Aktie:

A2DPZU



Ticker-Symbol Axon Enterprise-Aktie Deutschland:

TCS



Nasdaq Ticker-Symbol Axon Enterprise-Aktie:

AAXN



Kurzprofil Axon Enterprise Inc.:



Axon Enterprise (ISIN: US05464C1018, WKN: A2DPZU, Ticker-Symbol: TCS, Nasdaq-Symbol: AAXN) (bis April 2017: Taser International, Inc.) ist unter anderem der Hersteller der Elektroschockpistole Taser, sowie auch von sogenannten Bodycams unter dem Markennamen Axon. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Scottsdale, Arizona. (01.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Axon Enterprise-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen die Aktie von Axon Enterprise (ISIN: US05464C1018, WKN: A2DPZU, Ticker-Symbol: TCS, Nasdaq-Symbol: AAXN) unter die Lupe."Axon hat 2022 zu einem phänomenalen Ende gebracht", melde der Hersteller von Tasern und Bodycams ganz unbescheiden, aber auch völlig korrekt. Die Zahlen für das vierte Quartal seien hervorragend ausgefallen, zudem habe das US-Unternehmen einen Top-Ausblick gegeben. Die Analysten seien begeistert, die Aktie geht durch die Decke.Die Axon Enterprise-Aktie lege am Mittwoch an der NASDAQ rd. 10% zu und erreiche damit ein neues Rekordhoch. In den vergangenen 20 Jahren habe der Titel satte 65.000% plus gemacht! Potenzial sei allerdings immer noch reichlich vorhanden, da in vielen Ländern noch kaum oder gar keine Taser und Bodycams bei Polizei, Feuerwehr und so weiter im Einsatz seien. "Der Aktionär" bleibe für seine Empfehlung bullish, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.03.2023)Börsenplätze Axon Enterprise-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Axon Enterprise-Aktie:207,25 EUR +9,47% (01.03.2023, 22:26)