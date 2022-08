Avis Budget Group

Der US-amerikanische Fahrzeugvermieter mit über 10.000 Mietstationen weltweit hat nach branchenüblichen pandemiebedingten Verlusten dieses Jahr die Erwartungen von Investoren übertroffen. Mit einem Umsatzanstieg von 37% erzielte Avis nach eigener Aussage "das beste Quartal in der Firmengeschichte". Der Gewinn pro Aktie von $15.94 wurde für Avis auch das bisher beste Ergebnis. Für das Gesamtjahr 2022 wird ein Gewinnwachstum von 74,7% gegenüber dem Vorjahr erwartet. Das Unternehmen hat eine langfristige Gewinnwachstumsrate von 19,4%.



Hertz Global Holdings

Der US-amerikanischer Gigant Hertz schnitt während der Corona-Pandemie noch schlimmer ab, im Mai 2020 musste das Unternehmen mit einem Schuldenberg von mehr als 15 Mrd. USD die Insolvenz melden. Bereits im Juli 2021 war aber Hertz dank einem ausgefeilten Insolvenzplan und einer 4,2 Milliarden Dollar schweren Kapitalspritze wieder raus aus den Schulden. Das Unternehmen hat sich neu erfunden, setzt jetzt auf Elektromobilität (die Bestellung von 100 000 Tesla-Fahrzeugen sorgte für Schlagzeilen) und entwickelt neue Kooperationskonzepte, so sollen 50 000 von diesen Elektro-Fahrzeugen bis 2023 für Uber-Fahrer zum Anmieten verfügbar sein. Trotz der schwierigen Vorgeschichte befinden sich Hertz-Aktien im Aufwärtstrend mit einem kürzlich gemeldeten Gewinn von $1.22 je Aktie, die Einnahmen sind im zweiten Quartal 2022 um 25% gestiegen.



Sixt SE

Der deutsche Autovermieter Sixt SE, ansässig in Pullach bei München, ist auch weltweit vertreten. Bei seiner Fahrzeugflotte ist der Anteil von Premiummarken (Audi, BMW und Mercedes) besonders hoch. In den letzten Jahren entwickelte sich Sixt rasant, die Aktien legten stets zu. Auch von der Corona-Krise erholte sich das Unternehmen ziemlich schnell, bereits 2021 stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um fast 50%. Sixt musste zwar wegen des Elektronik-Chip-Mangels ziemlich heftig an der Preisschraube drehen, jedoch hat es die Margen des Konzerns und seine Profitabilität nur erhöht. Für das Jahr 2022 sieht die Prognose auch ganz optimistisch aus, Analysten sprechen von 6,88 Euro Gewinn je Aktie. Die Sixt-Aktien liegen im etwas teuren Segment, der Bewertungsaufschlag ist jedoch durch den Ruf des Premiummarken-Unternehmens begründet.



Europcar

Die wichtigste Nachricht über den französischen Fahrzeugvermieter Europcar ist die Übernahme durch Volkswagen. Bis 2006 hat Europcar schon mal zu VW gehört, jetzt hat sich das Wolfsburger Unternehmen den Vermieter zurückgeholt. Die Green Mobility Holding SA, ein Konsortium, zu dem Volkswagen, Attestor und Pon Holdings gehören, sicherten sich mit rund 2,4 Milliarden Euro über 90% der Aktien von Europcar Mobility Group und nahmen somit das Unternehmen von der Börse. Die innovative Strategie der neuen Besitzer besteht darin, den Konzern zu einer Mobilitätsplattform umzubauen. Das Europcar-Netz von rund 2700 Mietstationen und seine Flotte von über 200 000 Fahrzeugen wird weiter genutzt, geplant ist aber eine Mobilitätsplattform, eine App, die nicht nur reine Autovermietung, sondern auch Carsharing und Auto-Abo verzahnt anbietet. Die Fahrzeugflotte soll auch um autonome Fahrzeuge ergänzt werden, die sich dann nach Bedarf zwischen verschiedenen Standorten bewegen. Jedoch haben diese Neuigkeiten keine bedeutende Entwicklung bei den VW-Aktien bewirken können. Da wird seit Anfang Juni 2022 ein Abwärtstrend verzeichnet.



Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Autovermieter-Branche sich durch die Krise ziemlich gut geschlagen hat und von erzwungenen Preiserhöhungen sogar profitierte. Auch für die Zukunft wird weiteres Wachstum erwartet. Die Aktien in der Branche werden also gut bewertet und bieten den Anlegern gute Chancen für den Einstieg. (12.08.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Pandemie-Jahre, die die Wirtschaft weltweit hart getroffen haben, sind auch für die Autovermieter-Branche sicherlich nicht spurlos vergangen. Lockdowns, Mobilitäts- und Reisebeschränkungen führten nicht selten zu dramatischen Verlusten. Inzwischen scheint die Situation sich jedoch langsam zu verbessern, die meisten Beschränkungen werden aufgehoben, Millionen von Menschen zieht es wieder in die Ferne und für die Fahrzeugvermieter keimt neue Hoffnung auf. Dieser Markt wird traditionell von wenigen international agierenden Großunternehmen kontrolliert, jedoch gibt es auch Vermieter, die sich auf bestimmte Regionen spezialisieren wie etwa Localiza in Brasilien und Lateinamerika oder Renty in Dubai.Wie sehen die Trends und Aussichten für diese Unternehmen auf dem Aktienmarkt aus? In diesem Artikel versuchen wir, einige große Autovermieter, die den Markt dominieren, unter die Lupe zu nehmen.